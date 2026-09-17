Tristan Vukčević je izjavio da se nada da će Džared Batler i Patrik Boldvin sa Zvezdom da odu na fajnal-for Evrolige i tako je naljutio navijače Partizana.

Izvor: MN PRESS

Tristan Vukčević (23) proveo je u Partizanu dvije sezone i ne pamti ih po lijepom. Sada je u NBA ligi, igra za Vašington i jedva čeka početak nove sezone. Pred početak takmičenja je dao intervju za srpski "BasketNews" i tom prilikom je rekao nešto što su mu žestoko zamjerili navijači crno-bijelih. Praktično je istakao da navija da Crvena zvezda ode na fajnal-for Evrolige.

U Vizardsima je igrao sa dvojicom košarkaša crveno-bijelih, sa Džaredom Batlerom i Patrikom Boldvinom juniorom. Njih dvojica će ove sezone sarađivati u dresu kluba sa Malog Kalemegdana.

Vidi opis "Volio bih da Batler i Boldvin odu na fajnal-for Evrolige": Tristan Vukčević razbjesnio navijače Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: David Zalubowski/AP Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Jevone Moore / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Greg Fiume / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Patrick Smith / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: X/BrickCenter_/printscreen Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Jordan Bank / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Čujemo se često, posebno sa Patrikom koji je stigao skoro u Beograd. Dajem mu savjete oko Beograda, Evrolige, ABA lige, to mu je prvo takvo iskustvo. Obojica su super likovi. Poslije moje prve sezone u Vašingtonu smo bukvalno cijelo ljeto zajedno trenirali, super su momci", počeo je Vukčević.

Zatim je nastavio da priča o njima dvojici i poželio im je fajnal-for Evrolige.

"Super je krenuo, Batler je imao odličnu sezonu za rukija u Evroligi što nije lako. Amerikanac koji dođe u Srbiju prvi put, to je i njima malo čudno, ali su mi rekli da vole klub i grad što se vidi i kroz izjave i ponašanje. Nisu tip američkih igrača koji su nezadovoljni u Evropi i hoće nazad u NBA. Prihvatili su realnost, spremni su za evropsku košarku i baš mi je drago, najbitnije mi je da im bude lijepo i da nemaju loše iskustvo u Beogradu. Volio bih da ih vidim u plej-ofu ili čak na fajnal-foru. Da osjete to iskustvo koje čak ni ja nisam imao. To je bio moj san, plasman na F4", jasan je Vukčević.

"Mnogo sam naučio od Željka, ali je Aca bio najvažniji"

Pričao je Tristan i o periodu koji je proveo u Partizanu.

"Ne mislim da bih bio draftovan samo preko Partizana, jer nisam ni igrao, pored toga su pričali loše o meni. Mislim da su mi najviše pomogli ti odlasci u Čikago, gdje sam tokom sezone bio na nekim provjerama, pokazao sam se. Uvijek gledam da nađem nešto pozitivno, nema mnogo takvih situacija, ali sam svašta naučio u Partizanu. Posebno u radu sa Željkom Obradovićem, tu taktiku, košarkašku glavu, to sam razvio sa njim i mnogo mi je pomoglo. Ipak, Aca Matović je ipak bio najvažniji, mnogo smo radili individualno i dao mi je mnogo savjeta. Drago mi je što sam prošao iskustvo igranja za Partizan, to nema nigdje. Navijači, ljubav koju su pokazali Obradoviću. Ali, takođe mi zbog nekih stvari i nije drago, ali sam dosta naučio od Željka i Ace u tom periodu", zaključio je Vukčević.