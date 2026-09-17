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"Vraćam se": Rafael Nadal objavio velike vijesti, ali Đokovića nije zvao

"Vraćam se": Rafael Nadal objavio velike vijesti, ali Đokovića nije zvao

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Rafael Nadal se vraća tenisu povodom desetogodišnjice svoje akademije, ali Novak Đoković neće biti prisutan na događaju.

Rafael Nadal organizuje turnir povodom desetogodišnjice rada akademije Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Jedan od najboljih tenisera svih vremena Rafael Nadal nakratko će se vratiti tenisu od koga se oprostio tokom 2024. godine. Više puta je Nadal isticao da je prestao da igra tenis zbog bolova koji su ga i natjerali da završi karijeru, ali će sada napraviti izuzetak pošto organizuje događaj u čast svoje teniske akademije.

U pitanju je desetogodišnjica od osnivanja "Rafa Nadal akademije" koja će biti upriličena 3. oktobra u njegovom Manakoru (Majorka), gdje sprema vrlo zanimljiv program.

Na njemu, pak, neće biti Novaka Đokovića. Srpski teniser će igrati u Pekingu, gdje ga nismo vidjeli čak 11 godina, tako da ćemo biti uskraćeni za još jedan potencijalni duel najvećih rivala u tenisu. Odigrali su čak 60 mečeva njih dvojica i ne bismo imali protiv da vidimo još koji, ali za sada - to se neće dogoditi.

Lista učesnika drži se u tajnosti i uskoro bi Nadal trebalo da objavi ko će doći na svečani događaj, a spekuliše se da bi mogao da pozove Rodžera Federera, s kojim je takođe imao nevjerovatno rivalstvo.

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Rafael Nadal Tenis

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