Izraelski tim Hapoel Ber Ševa dominirao je protiv Dinama, iako je meč završen bez golova.

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Izraelski šampion Hapoel Ber Ševa izbacio je Crvenu zvezdu ovog ljeta u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ali nije uspio da se ipak domogne elitnog takmičenja - nego će ove jeseni igrati u grupnoj fazi Lige Evrope. Sudbina je htjela da mu prvi rival bude još jedan klub sa ovih prostora - Dinamo iz Zagreba.

Prethodne večeri na neutralnom terenu u Bukureštu nije bilo golova ni pobjednika (0:0), ali je bolji utisak ostavio predstavnik Izraela koji je stigao i da "potkači" rivala iz Hrvatske.

Vidi opis "Ne pamtim ovakvu dominaciju": Izbacio je Zvezdu, ali zbog Dinama ostao u čudu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

"Igrači pokazuju da su naše odluke ispravne jer je svako ko je dobio minute dao svoj doprinos", rekao je trener Kozuh i dodao:

"Iz ove utakmice možemo da izvučemo samopouzdanje. Ne sjećam se da je neki izraelski tim ovako dominirao u Ligi Evrope, posebno protiv kluba poput zagrebačkog Dinama. Ponekad, kada mojim igračima govorim određene stvari, oni mi ne vjeruju u potpunosti, ali onda dođe ovakva utakmica i vide da možemo da budemo dominantni čak i protiv klubova ovog nivoa", ocijenio je uz osmijeh trener Hapoel Ber Ševe.

Ono što je zanimljivo je da je Dinamo, iako je napadački bio loš, prvi put poslije dvije godine završio meč bez primljenog gola u grupnoj fazi UEFA takmičenja, ali ovako će teško dalje. Već u sljedećem kolu stiže Anderleht u Zagreb.