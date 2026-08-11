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Dejan Stanković ni iz četvrte nije uveo Zvezdu u Ligu šampiona: Da li će ostati na klupi? (ANKETA)

Dejan Stanković ni iz četvrte nije uveo Zvezdu u Ligu šampiona: Da li će ostati na klupi? (ANKETA)

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Da li će ovo biti kraj drugog mandata Dejana Stankovića?

Dejan Stanković ni iz četvrte nije uveo Zvezdu u Ligu šampiona: Da li će ostati na klupi? (ANKETA) Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Trener Zvezde Dejan Stanković ni iz četvrtog pokušaja nije uspio da uvede crveno-bijele u Ligu šampiona. U utorak uveče njegov tim je glatko ispao u dvomeču protiv Hapoel Berševe (0:1, 0:2), uz isključenje Zvezdinog trenera nakon što je protestovao, pljunuo ka sudiji, pa gestikulirao ka navijačima sa zapada koji su zviždali.

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Da li će Dejan Stanković ostati trener Zvezde?

  • Da, ostaće uprkos eliminaciji od Hapoela

    4.17% (1)

  • Neće ostati, Stanković odlazi

    95.83% (23)

  • Nemoguće je znati, ovo je pretežak udarac i rano je

    0% (0)

Da li će Dejan Stanković ostati trener Zvezde?

Rezultati

Na taj način, potpunim podbačajem, Zvezda je još jednom pod Stankovićevim vođstvom ostala bez Lige šampiona i bez ogromnog novca.

Do ove sezone, Stanković je ispadao na klupi Zvezde na penale protiv Omonije (2:4) u 3. kolu kvalifikacija u ljeto 2021, zatim ponovo u 3. kolu protiv Šerifa iz Tiraspolja (1:2), a onda i u dvomeču plej-ofa za LŠ protiv Makabi Haife u ljeto 2022.

Poslije tog meča Stanković je otišao iz Zvezde, se poslije tri godine na klupama Sampdorije, Ferencvaroša i Spartak Moskve vratio prošle zime da izbriše taj "zarez", kako je govorio.

Na njegovu veliku žalost i nažalost nezadovoljnih navijača, taj zarez je ostao, a vidjećemo da li će Stanković ponovo otići poslije neuspjeha da svoj tim uvede u društvo najboljih.

Bonus video: Navijači Zvezde otjerali igrače u svlačionicu

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00:40
Navijači Zvezde oterali igrače u svlačionicu nakon sramote u kvalifikacijama
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

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Tagovi

FK Crvena zvezda Dejan Stanković Hapoel Ber Ševa

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