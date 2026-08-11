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Stanković pljunuo ka sudiji, pa izbačen sa utakmice: Odgovorio i na zvižduke zvezdaša sa zapada Marakane

Stanković pljunuo ka sudiji, pa izbačen sa utakmice: Odgovorio i na zvižduke zvezdaša sa zapada Marakane

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Dejan Stanković isključen je sa utakmice protiv Hapoel Berševe nakon što je protestovao, pa pljunuo ka sudiji. Reagovao i na zvižduke navijača.

Dejan stankovic iskljucen pljunuo ka sudiji na zvezda hapoel Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković isključen je sa utakmice protiv Hapoel Berševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Dok je njegovom timu očajnički bio potreban gol, na isteku sata igre, Stanković je bijesno gestikulirao ka sudiji zbog dosuđenog faula za Izraelce na sredini terena. Trajali su njegovi protesti, a kada ga je arbitar iz Švedske Glen Niberg isključio, Stanković je pljunuo u njegovom pravcu.

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Dejan Stanković pljunuo ka sudiji na Zvezda Hapoel
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Na putu ka tunelu, Stanković je odgovorio i na zvižduke sa zapadne tribine "Marakane", ironično podižući ruke da bi "pojačao" nezadovoljstvo navijača, ljutih zbog jako loše igre crveno-bijelih i u revanšu.

Stavio je potom Stanković i ruku na uho... Pogledajte tu scenu: 

Pogledajte

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Dejan Stanković dobio crveni karton: Navijačima Zvezde pokazao da budu glasniji
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Nije prošlo mnogo, a Hapoel je poveo na "Marakani" i doveo Zvezdu na rub eliminacije iz kvalifikacija za LŠ. Dejanu Stankoviću je ovo četvrti pokušaj da uvede crveno-bijele prvi put u Ligu šampiona.

(MONDO)

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Tagovi

Dejan Stanković FK Crvena zvezda Hapoel Ber Ševa

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