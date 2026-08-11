Zvezda primila gol, zaorilo se "Uprava napolje": Košmarna noć crveno-belih na Marakani

Izdanak omladinske škole Partizana Igor Zlatanović dao je prvi gol na meču Crvene zvezde i Hapoela iz Berševe u revanšu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je na ivici ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona nakon što je Hapoel postigao gol na "Marakani" u 60. minutu. Nakon 1:0 u prvom meču u Sombathelju sada je nekadašnji fudbaler Partizana Igor Zlatanović pogodio u 60. minutu.

U tim trenucima sa tribina se čulo "Uprava napolje".

U jednoj kontri vrlo sporo se vraćala ekipa Crvene zvezde, dozvolila je velikom broju igrača Hapoela da se nađe u kaznenom prostoru Mateuša Magaljaeša. Igor Zlatanović se priključio iz drugog plana i pogodio. Poslao mu je povratni pas Jamajčanin Džavon Ist i korpulentni napadač kiji je bio omladinski reprezentativac Srbije u nekoliko selekcija uspio je da savlada golmana Crvene zvezde. Pogledajte i kako:

Igor Zlatanović gol Crvenoj zvezdi na "Marakani" Izvor: YouTube/Arena sport

Igor Zlatanović je iz Užica, visok je 180 centimetara i iz Užica je. Prošao je kompletnu omladinsku školu Partizana, igrao je za Teleoptik, ali u Partizanu nje dobio šansu. Pređao je u Radnik iz Surdulice i nakon nekoliko sezona otišao je u Majorku, pa u Numansiju i Kasteljon. Pronašao se u Izraelu gdje je godinama igrao za Makabi iz Netanije, a onda je prešao u Hapoel Berševu.

(MONDO)

BONUS VIDEO: