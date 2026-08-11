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Crvenu zvezdu sad čeka neugodna Viktorija Plzenj: Ako ispadne ostaće bez Lige Evrope

Crvenu zvezdu sad čeka neugodna Viktorija Plzenj: Ako ispadne ostaće bez Lige Evrope

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda je ispala iiz kvalifikacija za Ligu šampiona nakon dva poraza od Hapoela iz Berševe, a sada sledi dvomeč sa Viktorijom iz Plzenja u plejofu kvalifikacija za Ligu Evrope.

Crvena zvezda igra sa viktorijom za ligu evrope Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je poražena od Hapoela iz Berševe i na svom tereu 2:0 (0:0), a nakon teškog poraza i zvižduka na "Marakani" tim iz Beograda će svoje takmičenje nastaviti u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Dok će bolji tim u oba tima ekipa Hapoela igrati za plasman u Ligu šampiona protiv Sabaha iz Bakua izabranike Dejana Stankovića očekuje jako, jako težak posao. Već za nedjelju dana igraće u kvalifikacijama za Ligu Evrope protiv Viktorije iz Plzenja. 

Prvi meč će se igrati 20. avgusta u Beogradu što znači narednog četvrtka. Zatim sedam dana kasnije igra se revanš u Češkoj. Ako Crvena zvezda tu ostavi bolji utisak i prođe dalje igraće u grupnoj fazi Lige Evrope, a u slučaju novog neuspjeha igraće u grupnoj fazi Konferencijske lige.

Na prvom meču sa Viktorijom iz Plzenja neće igrati Abu Fani koji je u samom finišu meča kada je već sve bilo riješeno dobio crveni karton. 

(MONDO)

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Navijači Crvene zvezde odlaze sa stadiona 15 minuta pre kraja utakmice protiv Hapoela
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

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Tagovi

FK Crvena zvezda Liga Evrope Viktorija Plzenj

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