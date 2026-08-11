Ocjene poslije blamaže Zvezde: Stanković pao ispit, a sa njim i svih 16 "ponavljača"

Učinak fudbalera Crvene zvezde protiv Hapoel Berševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona bio je katastrofalan, pa su u skladu sa tim i ocjene koje su dobili nakon brukanja na evropskoj sceni.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Hapoela iz Berševe na svom terenu (2:0) u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Crveno-bijeli ove sezone neće igrati u društvu najboljih evropskih timova, a šansu za Ligu Evrope moraće da potraže u dvomeču protiv Viktorije iz Plzenja koja će u dvomeč plej-ofa ući sa ulogom favorita.

Nakon katastrofalne igre Zvezde u Beogradu nije imalo mnogo toga lijepog da se kaže o igri Crvene zvezde.

Svi igrači Crvene zvezde odigrali su ispod nivoa koji je potreban da bi se stiglo do plej-ofa kvalifiakcija za Ligu šampiona, pa su u skladu sa tim i ocjene koje smo im dodijelili nakon eliminacije od izraelskog šampiona.

Mateuš Magaljaeš - 5,5

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Kada biste ga pitali da objasni ko je od njegovih saigrača kriv za gol koji je primio - i koji je eliminisao Zvezdu - vjerovatno ne bi umio da nabroji sve uključene u tu akciju. Potrudili su se defanzivci Crvene zvezde, nakon prilično lošeg dvomeča koji su odigrali zajedno sa njim, da mu dodatno zagorčaju život tako što su Igora Zlatanovića pustili da bude sam u srcu kaznenog prostora kada je lopta stigla ka njemu. Brazilac tu nije mogao ništa, kao ni kod drugog gola koji je postignut sa oko tri metra udaljenosti.

Seol Jung Vu - 5

Nikome na stadionu nije bilo jasno šta radi u finišu prvog dijela meča, kada je oštru loptu vratio ka Mateušu i tako omogućio Hapoelu korner. Nikako nije funkcionisala njegova saradnja sa Osmanom Bukarijem, iako se nakon prvog dijela prvog meča činilo da bi njih dvojica mogli da budu Zvezdin adut u revanšu.

Derik Lukasen - 5,5

Mnogo sigurniji dio štoperskog tandema Crvene zvezde. Pored toga što je konstantno imao igrača ispred sebe, reprezentativac Gane bio je i "libero", pa je više puta pokrio katastrofalne greške svojih saigrača. Dejan Stanković je bio u pravu, stvarno je donio mnogo ekipi u beogradskom revanšu.

Strahinja Eraković - 5

Jedan od najslabijih igrača Crvene zvezde u prvom meču nastavio je u istom ritmu i na početku revanša. U prvih 15 minuta imao je dva velika kiksa - jednom ga je spasao Mateuš koji je bez većih problema zaustavio udarac sa ivice kaznenog prostora, a drugi put Lukasen koji se dva puta našao na putu lopte. Ispostavilo se na kraju da je ovo košmaran dvomeč za reprezentativca Srbije - Strahinja Eraković je odigrao ispod svakog nivoa.

Nair Tiknizjan (do 80. minuta) - 5

Izvor: MN PRESS

Veći dio meča nije imao pojma gdje se nalazi, koga treba da čuva i koga treba da napadne. Zvezdin presing često je pucao baš zato što je lijevi bek "promašivao" fudbalera kojeg treba da pritisne na protivničkoj polovini. Utisak je da mu je Bruno Duarte dvocifren broj puta sugerisao da napada pogrešnog čovjeka - uglavnom mu se dešavalo da bude previše ofanzivan, ali je imao situacije u kojima je previše defanzivan, što je za njega stvarno neočekivano.

Rade Krunić - 5,5

Kao da je igrao neku drugu utakmicu u odnosu na sve svoje saigrače. Praktično sve što je Zvezda stvorila u prvom dijelu meča krenulo je od njega i njegovih lopti unaprijed. Nije to bilo ništa pretjerano, a nije ni da su njegov meč obilježili samo dobri potezi Mučio se kao i ostatak tima, od prvog do posljednjeg minuta, bez obzira na to šta je semafor pokazivao.

Timi Maks Elšnik (do 46. minuta) - 5

Odmijenio Abu Fanija, bio u Beogradu podjednako loš kao Izraelac u Mađarskoj. Nije ponudio mnogo igri Crvene zvezde u prvom dijelu meča, pa je odmah na poluvremenu zamijenjen.

Osman Bukari (do 73. minuta) - 5

Izvor: MN PRESS

Imao je daleko manje prostora nego u prvom meču, kada je Hapoel izlazio visoko i ostavljao prazan dio terena iza leđa svojih defanzivaca, a zna se da reprezentativcu Gane to manje odgovara. Prilike koje je imao da igra 1 na 1 uglavnom su se brzo završavale dupliranjem, odnosno dolaskom još jednog igrača koji bi ga sprečavao da gurne loptu u prostor i trči za njom. Kada ga je početkom drugog dijela Abu Fani fantastično izbacio u prostor nekontrolisano je šutirao umjesto da traži Duartea na penalu.

Vasilije Kostov - 5

Vidi opis Ocjene poslije blamaže Zvezde: Stanković pao ispit, a sa njim i svih 16 "ponavljača" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Katastrofalan dvomeč za najtalentovanijeg fudbalera Crvene zvezde. Odigrao je oko 100 minuta, a navijačima će biti teško da se sjete dobrih poteza koje je napravio za to vrijeme. Važnost mečeva i pritisak koji je neizostavan zbog njih mnogo su otežali posao fudbaleru od čije prodaje Zvezda planira da zaradi čak 20 miliona evra.

Bruno Duarte - 5,5

Ako se za nekoga može reći da je ostavio i posljednji atom snage na terenu, onda je to brazilski napadač koji je u revanšu protiv Hapoela igrao na svim pozicijama osim u napadu. Počeo je meč kao lijevo krilo, pa se u nekom trenutku prebacio da bude ofanzivni vezni, ali doprinosa nije bilo - osim što se istakao trčanjem, koje će se brzo zaboraviti nakon ovakve partije Crvene zvezde.

Džej Enem (do 46. minuta) - 5,5

Bio je kolateralna šteta Zvezdine katastrofalne igre u prvom dijelu meča. Crveno-bijeli su bili bez ritma i bez šansi, a dueli u koje je on ulazio nisu donosili nikakvu korist timu. Bio je predvodnik presinga koji je često pucao, često i jedina nada za prebacivanje težišta pred gol rivala, a najmanje od svega adut pred golom rivala - jer šansi koje je trebalo da realizuje nije ni bilo.

Mohamed Abu Fani (od 46. minuta) - 5

Preuzeo je odgovornost i uzeo loptu čim je ušao u igru. Koliko god da je bio blijed u prvom meču, čini se da je Zvezdi u revanšu njegova najbolja verzija bila potrebna od prvog minuta. Kada je imao posjed diktirao je tempo, ali to nije bilo dovoljno da zadovolji ni minimum očekivanja. Napravio glupost u nadoknadi vremena i dobio direktan crveni karton.

Marko Arnautović (od 46. minuta) - 5

Izvor: Ilija Ilić/Kurir

Propustio možda i najbolju priliku Crvene zvezde na ovom meču, jer se nakon prijema na petercu okliznuo i dozvolio protivnicima da odnesu loptu prije nego što je uspio da je uputi ka golu. Ponovo je imao premali uticaj na dešavanja na terenu, iako je utisak da je kao prva zvijezda tima baš on morao da povuče ekipu koja je bila izudarana sa svih strana.

Mirko Ivanić (od 63. minuta) - 5

Prošla su vremena kada je lakim koracima pravio razliku na terenu i bio najbolji igrač Crvene zvezde. Zapravo, sada bi možda na nekim mečevima i mogao da bude najbolji igrač Zvezde, ali to više nisu velike evropske noći nego domaće utakmice u Superligi Srbije. Nakon izlaska iz povrede fali mu mnogo snage za nivo na kojem Crvena zvezda želi da se takmiči.

Muhamed Čam Saračević (od 73. minuta) - bez ocjene

Pogodio prečku. Mogao da ima i više minuta u ovom dvomeču.

Aleksandar Katai (od 80. minuta) - bez ocjene

Nekoliko puta pokušao glavom. Nije ozbiljno zaprijetio.

Dejan Stanković - 4

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najavio je u Mađarskoj da će mijenjati za revanš, napravio je određene rotacije u timu i činilo se da je na zanimljiv način pripremio meč, ali... Ništa nije bilo dobro na stadionu "Rajko Mitić" ove noći, počevši od njegove uloge na utakmici. Isključen je kada ekipu nije smio da ostavi na cijedilu, a pogrešna je bila i većina odluka koju je donio prije nego što je dobio dva žuta kartona u roku od nekoliko desetina sekundi.

Teško je reći ko je bio najgori od igrača Zvezde u ovom dvomeču, ali kada se podvuče crta - od njih je jedino slabiji utisak ostavio trener.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:40 Navijači Zvezde oterali igrače u svlačionicu nakon sramote u kvalifikacijama Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO, Dušan Ninković)