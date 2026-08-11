Vjenčali se Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez

Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez su se vjenčali u tajnosti, a objavili su čitavom svijetu "okačivši" samo jednu fotografiju

Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA

Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez zvanično su stupili u brak. Iako se danima iščekivalo da procure detalji njihovog venčanja, uspjeli su da sakriju sve i da objave samo jednu fotografiju, koja je otkrila da su muž i žena.

Ronaldo i Georgina su u vezi duže od decenije, a Portugalac je prethodno bio u vezi sa ruskim modelom Irinom Šajk od 2010. do 2015. "CR7" i argentinsko-španska influenserka rodila je u vezi sa fudbalerom dvije kćerke, Alanu Martinu (2017) i Belu Smeraldu (2022), a zajedno imaju još troje - Kristijana Ronalda Žuniora (2010) i Evu Mariju i Matea (2017), koje je Ronaldo dobio sa surogat majkama.

Ronaldo i Regorina vjereni su od 2025. godine, a sada su stupili u brak koji će sigurno svakodnevno izazivati ogromnu pažnju medija, kao i svaki njihov potez.

Bonus video:

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(MONDO)