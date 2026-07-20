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"Oduvijek sam volio Ronalda": Tramp nije htio da kaže da je Mesi najbolji

"Oduvijek sam volio Ronalda": Tramp nije htio da kaže da je Mesi najbolji

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Izgleda da za neke GOAT debata nije završena kada je Mesi osvojio Svjetsko prvenstvo.

Tramp o Mesiju i Ronaldu Izvor: Shutterstock

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je po završetku Svjetskog prvenstva upitan ko je za njega najbolji fudbaler svih vremena. Iako je Lionel Mesi osvojio Mundijal za razliku od Kristijana Ronalda i na ovogodišnjoj "smotri" stigao do finala, političar nije želio da mu dodijeli to laskavo priznanje.

Iz njegovih riječi se može naslutiti da favorizuje Portugalca Kristijana Ronalda koji nikada nije stigao do najprestižnijeg fudbalskog trofeja. Spomenuo je i Pelea, ali nikako nije želio da proglasi ličnog GOAT-a. Doduše, usput je priznao da i nije neki poznavalac fudbala, te da ga sin Baron savjetuje.

"Mesi je sjajan, a i Ronaldo je sjajan. I nerado to govorim, ali gledao sam Pelea dok je igrao. Oni su vrhunski igrači. A ima i drugih. Pogledajte Francusku, imali su nešto slabiju predstavu na Svjetskom prvenstvu, ali i dalje su velesila", rekao je Tramp i dodao:

"Te informacije dobijam od svog sina Barona. Moj sin Baron je veliki ljubitelj fudbala. Ali ovdje igraju i neki drugi zaista nevjerovatni igrači. Ipak, trenutno bih rekao... mislim, oduvijek sam volio Ronalda. Oduvijek sam volio Mesija. Upoznao sam Mesija nedavno, Ronalda poznajem duže, imali su prilično dobre karijere, ja mislim", završio je Tramp u šaljivom tonu.

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Tagovi

Donald Tramp Lionel Mesi fudbal Mundijal 2026 Kristijano Ronaldo

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