Tramp upropastio dodjelu titule prvaka svijeta Španiji: Nije htio da se skloni, igrači u nevjerici

U napetom finalu, Španija je pobijedila Argentinu, ali je Donald Tramp zasjenio ceremoniju dodjele.

Izvor: RTS/Screenshot

Španija je prvak svijeta pošto je u finalu Svjetskog prvenstva pobijedila Argentinu 1:0. Gledali smo izuzetno napetu utakmicu koja je riješena tek u 106. minutu, kada je Feran Tores "zakucao" loptu u mrežu do tada nesavladivog Emilijana Martineza, a Argentina nije mogla više sa igračem manje do kraja utakmice.

Na kraju su Španci zaista zasluženo podigli titulu prvaka svijeta, i odnijeli kući sve individualne nagrade, dok je ceremoniju proglašenja pobjednika upropastio američki predsjednik Donald Tramp. Pogledajte i zašto:

Pogledajte 00:53 Donald Tramp upropastio dodelu prvaka sveta Izvor: RTS Izvor: RTS

Tramp je zajedno sa predsjednikom FIFA donio "Zlatni globus" kapitenu Španije Rodriju, kratko je proćaskao sa njim, a onda nije htio da se skloni. Rodri je samo pogledao ka njemu i čekao je da Donald Tramp izađe iz kadra, međutim kada je primijetio da tu i kapiten Španije oklijeva - počeo je da izmišlja razloge da ostane na podijumu.

Vidjeli smo da odlazi da se pozdravi sa Jeremijem Pinom (?), pa sa Pedrijem, a onda je samo neprijatno ostao da stoji kraj reprezentacije Španije. Nije poslušao ni Infantina koji je pokušao da "interveniše" i pomjeri ga odatle.

Zna naravno Donald Tramp da će snimak dodjele pehara biti najgledaniji u narednih 24 sata, i ko zna još koliko dugo, da je tu napravljeno hiljade i hiljade fotografija, tako da nije želio da propusti trenutak da bude sklonjen tek tako. Ipak je lijepo biti na tom mjestu sa šampionom svijeta.

Uostalom, nije toliko ni uobičajeno da predsjednici države u kojoj se organizuje Svjetsko prvenstvo dodjeljuju pehar prvaka, ali je to već nekoliko turnira "običaj".

Podsjetimo, Španiji je ovo druga titula prvaka svijeta, prvu je osvojila 2010. godine. Argentina ima tri titule prvaka svijeta.

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