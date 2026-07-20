Zaboravite Mesija i Mbapea, dominiraju Španci: Pobijedili u finalu i osvojili sve nagrade na Mundijalu

Reprezentativci Španije Unai Simon, Pau Kubarsi i Rodri dobili sva tri individualna priznanja o kojima se odlučuje na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Završeno je Svjetsko prvenstvo u fudbalu, a reprezentacija Španije osvojila je drugu titulu u svojoj istoriji. Pobjeda protiv Argentine (1:0) nakon napornih 120 minuta igre donijela im je trofej, ali i niz individualnih priznanja. Bilo je od ranije jasno da će Kilijan Mbape biti najbolji strijelac turnira jer Lionel Mesi nije imao velike šanse da ga stigne - a sve ostalo pokupili su Španci!

Najbolji mladi fudbaler na Svjetskom prvenstvu je Pau Kubarsi koji je na mjestu štopera odigrao fenomenalan turnir. On je bio dio odbrane ispred Unaija Simona, najboljeg golmana na ovom turniru - tokom koje je samo belgijski fudbaler De Ketelare uspio da im zatrese mrežu. Biće to podvig koji će se teško nadmašiti u budućnosti.

Na kraju, ali i najbitnije, Španac je osvojio i nagradu za najboljeg igrača turnira. Ona je otišla u ruke Rodrija, nekadašnjeg osvajača Zlatne lopte koji je na taj način objedinio dva najznačajnija individualna priznanja u svijetu fudbala. Kapiten Španije je zasluženo stigao do još jedne nagrade, pošto je i u finalnom meču bio na visini zadatka.

Individualne nagrade trojici Španaca uručili su predsjednik FIFA Đani Infantino i predsjednik SAD Donald Tramp. Simon, Kubarsi i Rodri nisu se dugo zadržavali u razgovoru sa njima - preuzeli su trofej, a zatim se vratili među saigrače kako bi ceremonija mogla da se nastavi.

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