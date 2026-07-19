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Tores šokirao Mesija i Argentince: Prelijepa akcija i gol u finalu Svjetskog prvenstva!

Tores šokirao Mesija i Argentince: Prelijepa akcija i gol u finalu Svjetskog prvenstva!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Španci su poveli protiv Argentine u druogm produžetku poslije gola Ferana Toresa i asistencije Nika Vilijamsa.

Gol Ferana Toresa u finalu Mundijala Španija Argentina Izvor: Printscreen/Arena Sport

Španija i Argentina se bore za pehar u finalu Svjetskog prvenstva i španski igrači su bliži tome. Dali su gol na početku drugog produžetka, već u 106. minutu. Strijelac je bio Feran Tores koji je uspio da zatrese mrežu.

Odlična akcija "crvene furije", Niko Vilijams je glavom vratio loptu u srce kaznenog prostora, tamo je bio Tores koji je "zakucao" u gol i iza leđa Dibua Martineza. Bio je to znak za veliko slavlje španskih igrača i za veliku tugu na drugoj strani.

Svi u redovima "gaučosa" bili su u potpunom šoku zbog pogotka. Lionel Mesi je odmah podigao ruku i stavio je na usta, vidjelo se da je šokiralo to i njega i saigrače.

Doduše, treba i podsjetiti da je sudija Slavko Vinčić prije toga poništio gol Vilijamsa i da je Enco Fernandez dobio crveni karton zbog nevjerovatne gluposti u završnici drugog poluvremena.

Feran Tores gol za Španiju protiv Argentine
Izvor: YouTube/Arena sport

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Tagovi

Mundijal 2026 fudbal Feran Tores Argentina Španija

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