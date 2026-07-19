Bivšem engleskom fudbaleru Vejnu Runiju se nije dopala pauza na poluvremenu i nastup poznatih pjevača i pjevačica, jedva je čekao da se završi.
Finale Svetskog prvenstva je u toku i u Nju Džersiju se Španija i Argentina bore za pehar. U pauzi između dva dijela je uslijedio šou na poluvremenu, nešto kao na Superbolu, sve zarad komercijalizacije.
Tako su pjevali Madona, Šakira, Džastin Biber, Burna Boy, bili su tu i Mapetsi, sve to što se desilo mnoge je iznerviralo. Među njima se našao i bivši engleski fudbaler Vejn Runi koji je javno kritikovao organizatore zbog toga. Smatra da to nije ono što je potrebno fudbalu.
"Ovo je sr**e": Vejn Runi podigao glas zbog cirkusa i pjevačkog nastupa na poluvremenu finala Mundijala
"Biću iskren, omiljeni dio mi je bio kada se završilo", nasmijao se Runi u studiju "Bi Bi Sija"
Mika Ričards i Džoš Hart bili su pored i njima se dopalo, plesali su malo, ali nisu odobrovoljili nekadašnjeg igrača Mančester junajteda.
"Zaista volim sve ove izvođače, ali mislim da je ovo bilo sr**e. Stvarno to mislim, ponavljam, stvarno ih sve volim, ali je ovo bilo previše ravno", zaključio je Runi.
"What did you think of the World Cup final half-time show?"— BBC Sport (@BBCSport)July 19, 2026
Wayne Rooney:pic.twitter.com/1j6OQap9Yi
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