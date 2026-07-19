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"Ovo je sr**e": Vejn Runi podigao glas zbog cirkusa i pjevačkog nastupa na poluvremenu finala Mundijala

"Ovo je sr**e": Vejn Runi podigao glas zbog cirkusa i pjevačkog nastupa na poluvremenu finala Mundijala

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Bivšem engleskom fudbaleru Vejnu Runiju se nije dopala pauza na poluvremenu i nastup poznatih pjevača i pjevačica, jedva je čekao da se završi.

Vejn Runi o pjevačima koji su nastupili na finalu Mundijala Izvor: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF/Printscreen/X/BBC Sport

Finale Svetskog prvenstva je u toku i u Nju Džersiju se Španija i Argentina bore za pehar. U pauzi između dva dijela je uslijedio šou na poluvremenu, nešto kao na Superbolu, sve zarad komercijalizacije.

Tako su pjevali Madona, Šakira, Džastin Biber, Burna Boy, bili su tu i Mapetsi, sve to što se desilo mnoge je iznerviralo. Među njima se našao i bivši engleski fudbaler Vejn Runi koji je javno kritikovao organizatore zbog toga. Smatra da to nije ono što je potrebno fudbalu.

"Biću iskren, omiljeni dio mi je bio kada se završilo", nasmijao se Runi u studiju "Bi Bi Sija"

Mika Ričards i Džoš Hart bili su pored i njima se dopalo, plesali su malo, ali nisu odobrovoljili nekadašnjeg igrača Mančester junajteda.

"Zaista volim sve ove izvođače, ali mislim da je ovo bilo sr**e. Stvarno to mislim, ponavljam, stvarno ih sve volim, ali je ovo bilo previše ravno", zaključio je Runi.

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Tagovi

Vejn Runi fudbal Mundijal 2026

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