Novak Đoković došao na finale Svjetskog prvenstva!

Novak Đoković uživa u finalu Svjetskog prvenstva u fudbalu, gdje navija za Argentinu i Mesija.

Izvor: Lev Radin / Sipa USA / Profimedia

Večeras od 21 čas na stadionu "Metlajf" u Njujorku (Nju Džerzi) igra se finale Svjetskog prvenstva između Argentine i Španije, a očekivano na tribinama je stotine poznatih ličnosti. Među njima je naravno i najveći teniser svih vremena Novak Đoković koji je prije nekoliko dana inače doputovao u Sjedinjene Američke Države.

Đoković je promovisao dokumentarni film o svom životu koji nas očekuje 20. avgusta, učestvovao je takođe u još nekoliko promotivnih događaja, a kada je već tu - kako da ne pogleda najvažniju fudbalsku utakmicu?

Na meč je došao u pratnji nekoliko članova obezbjeđenja, bio je tu naravno i njegov dobar prijatelj i sparing partner Čarli Gomez, koji je morao čak i da interveniše dok su navijači "skakali" oko Đokovića. Uspio je na kraju jedva da se probije do stadiona gdje ćemo ga sigurno u nekom trenutku vidjeti kako sjedi u loži.

Pogledajte 00:14 Novak Đoković na finalu Svetskog prvenstva u fudbalu Izvor: X/José Morgado Izvor: X/José Morgado

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