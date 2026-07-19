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Novak Đoković došao na finale Svjetskog prvenstva!

Novak Đoković došao na finale Svjetskog prvenstva!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novak Đoković uživa u finalu Svjetskog prvenstva u fudbalu, gdje navija za Argentinu i Mesija.

Novak Đoković na finalu Mundijala Izvor: Lev Radin / Sipa USA / Profimedia

Večeras od 21 čas na stadionu "Metlajf" u Njujorku (Nju Džerzi) igra se finale Svjetskog prvenstva između Argentine i Španije, a očekivano na tribinama je stotine poznatih ličnosti. Među njima je naravno i najveći teniser svih vremena Novak Đoković koji je prije nekoliko dana inače doputovao u Sjedinjene Američke Države.

Đoković je promovisao dokumentarni film o svom životu koji nas očekuje 20. avgusta, učestvovao je takođe u još nekoliko promotivnih događaja, a kada je već tu - kako da ne pogleda najvažniju fudbalsku utakmicu?

Na meč je došao u pratnji nekoliko članova obezbjeđenja, bio je tu naravno i njegov dobar prijatelj i sparing partner Čarli Gomez, koji je morao čak i da interveniše dok su navijači "skakali" oko Đokovića. Uspio je na kraju jedva da se probije do stadiona gdje ćemo ga sigurno u nekom trenutku vidjeti kako sjedi u loži.

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Novak Đoković na finalu Svetskog prvenstva u fudbalu
Izvor: X/José Morgado
Izvor: X/José Morgado

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Tagovi

Novak Đoković fudbal Španija Argentina Mundijal 2026

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