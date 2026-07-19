Lamin Jamal je na finalu Svjetskog prvenstva u fudbalu zablistao u ekstravagantnom izdanju sa tri kajle, biserima i torbicom. Kako će se predstaviti večeras?

Izvor: Justin Setterfield / Getty images / Profimedia

Večeras od 21 čas na stadionu "Metlajf" u Njujorku (Nju Džerzi) gledamo finale Svjetskog prvenstva u fudbalu između Španije i Argentine. Na dva sata pred početak utakmice objavljeni su sastavi timova koje su birali Luis de la Fuente i Lionel Skaloni, a u njima nije bilo preterano velikih iznenađenja.

Najvažnije vesti su da Lionel Mesi predvodi Argentinu sa jedne, a 20 godina mlađi Lamin Jamal Španiju sa druge strane. I ovom finalu pristupili su potpuno drugačije - što se vidi i po oblačenju.

Dok smo navikli da se Mesi ne eksponira previše kada je u pitanju ponašanje van terena, čini se da Lamin Jamal u tome baš uživa. Tako smo vidjeli lidera Španije u više nego ekstravagantnom izdanju koji će sigurno mnogi kritikovati, zbog privlačenja pažnje u trenutku kada takav pritisak nije potreban. Pogledajte i sami:

Vidi opis Tri kajle, biseri i torbica: Lamin Jamal je ovako stigao na finale Svjetskog prvenstva Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: David Ramos / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Buda Mendes / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Justin Setterfield / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Justin Setterfield / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Lamin Jamal je na sebi imao tri kajle, bisere, pa i torbicu oko vrata, što je vjerovatno uradio u dogovoru sa svojim sponzorima, koji su svjesni da će reflektori biti uprti u najtalentovanijeg fudbalera na svijetu.

Da li će tako zasijati i večeras u finalu Svjetskog prvenstva, ostaje nam da vidimo, ali se svakako nadamo spektaklu za pamćenje.

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