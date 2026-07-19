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Tri kajle, biseri i torbica: Lamin Jamal je ovako stigao na finale Svjetskog prvenstva

Tri kajle, biseri i torbica: Lamin Jamal je ovako stigao na finale Svjetskog prvenstva

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Lamin Jamal je na finalu Svjetskog prvenstva u fudbalu zablistao u ekstravagantnom izdanju sa tri kajle, biserima i torbicom. Kako će se predstaviti večeras?

Šta je Lamin Jamal obukao za finale Mundijala Izvor: Justin Setterfield / Getty images / Profimedia

Večeras od 21 čas na stadionu "Metlajf" u Njujorku (Nju Džerzi) gledamo finale Svjetskog prvenstva u fudbalu između Španije i Argentine. Na dva sata pred početak utakmice objavljeni su sastavi timova koje su birali Luis de la Fuente i Lionel Skaloni, a u njima nije bilo preterano velikih iznenađenja.

Najvažnije vesti su da Lionel Mesi predvodi Argentinu sa jedne, a 20 godina mlađi Lamin Jamal Španiju sa druge strane. I ovom finalu pristupili su potpuno drugačije - što se vidi i po oblačenju.

Dok smo navikli da se Mesi ne eksponira previše kada je u pitanju ponašanje van terena, čini se da Lamin Jamal u tome baš uživa. Tako smo vidjeli lidera Španije u više nego ekstravagantnom izdanju koji će sigurno mnogi kritikovati, zbog privlačenja pažnje u trenutku kada takav pritisak nije potreban. Pogledajte i sami:

Lamin Jamal je na sebi imao tri kajle, bisere, pa i torbicu oko vrata, što je vjerovatno uradio u dogovoru sa svojim sponzorima, koji su svjesni da će reflektori biti uprti u najtalentovanijeg fudbalera na svijetu.

Da li će tako zasijati i večeras u finalu Svjetskog prvenstva, ostaje nam da vidimo, ali se svakako nadamo spektaklu za pamćenje.

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Tagovi

fudbal Mundijal 2026 Lamin Jamal

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