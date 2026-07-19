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Da li su vas iznenadili sastavi za Španija - Argentina? Jedan od najboljih na svijetu ostao "zaleđen"

Da li su vas iznenadili sastavi za Španija - Argentina? Jedan od najboljih na svijetu ostao "zaleđen"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Finale Svjetskog prvenstva donosi duel Španije i Argentine. Otkrijte koje su startne postave i šta očekivati od meča.

Sastavi Španije i Argentine u finalu Mundijala Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Španija i Argentina večeras od 21 čas na stadionu "Metlajf" u Njujorku (Nju Džerzi) igraju finale Svjetskog prvenstva, a skoro dva sata uoči meča dvojica selektora saopštila su startne postave. To je znatno ranije nego što je inače praksa, međutim čini se da su Lionel Skaloni i Luis de la Fuente odavno znali koga će poslati na teren.

Ko igra u finalu?

Selektori Španije i Argentine nisu pretjerano iznenadili startnim postavama i držali su se "dobitne" formule u dosadašnjem dijelu turnira, s tim da smo vidjeli da je Skaloni nešto više kombinovao.

  • ŠPANIJA: Simon - Poro, Kubarsi, Laporte, Kukurelja - Rodri, Ruiz - Lamin Jamal, Olmo, Baena - Ojarzabal.
  • ARGENTINA: E. Martínez - Montijel, Romero, Li. Martinez, Taljafiko - Gonzales, De Pol, Fernandez, Mekalister - Mesi, Alvarez.

Ko je iznenadio?

Luis de la Fuente već treću utakmicu zaredom na klupi ostavlja Pedrija, jednog od najboljih fudbalera svijeta. Pedri je čitave sezone "držao" vezni red Barselone, ali djeluje da je premoren došao na Svjetsko prvenstvo i da zbog toga selektor Španije ipak više vjeruje Fabijanu Ruizu koji je propustio dobar dio sezone u Pari Sen Žermenu.

Ipak, nema sumnje da ćemo ga u nekom trenutku utakmice vidjeti. Kada je u pitanju Argentina, Skaloni je birao Nika Gonzalesa da igra na boku i vjerovatno će biti oružje za Lamina Jamala, dok se vratio i De Pol koga je prošli meč odmijenio Simeone.

Šta kaže statistika?

Španija i Argentina su samo jednom igrale na svjetskim prvenstvima. Prije 60 godina, na Svjetskom prvenstvu 1966. godine, reprezentacija Argentine savladala je Španiju (2:1) na Vila parku u Birmingemu. Bio je to meč trećeg kola grupne faze - Argentina je prošla dalje, a Španija ispala.

Od tada smo gledali samo prijateljske utakmice. Španija je pobijedila 1995. godine (2:1), Argentina je bila bolja 1999. godine (2:0), a onda su počeli češće da igraju! Španija je pobijedila 2006. godine (2:1) i 2009. godine (2:1), Argentina se "revanširala" 2010. godine (4:1), a nevjerovatan rezultat vidjeli smo 2018. godine. Tada je Španija ubjedljivo pobijedila Argentinu (6:1), uz tri gola Iska.

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Tagovi

Mundijal 2026 fudbal Španija Argentina

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