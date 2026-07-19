Panika pred finale Svjetskog prvenstva: Sve se prati iz minuta u minut, FIFA u pripravnosti

Posljednje informacije kažu da će Španija i Argentina odigrati veliko finale bez ikakvih ometajućih faktora.

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Nekoliko sati nas dijeli od finala Svjetskog prevenstva koje se igra na stadionu "Metlajf" u Nju Džerziju. Španija i Argentina su imale poteškoća sa posljednjim pripremama za najveći meč, pošto su im vremenski uslovi otežavali aktivnosti. Iako su se pojavile zabrinjavajuće informacije da bi oluja mogla da pokvari spektakl, prognoze su trenutno i više nego ohrabrujuće.

Nakon što su se veliki dijelovi Sjedinjenih Država suočili sa izmaglicom i zamućenim vazduhom usljed požara u Kanadi, američki mediji javljaju da nema razloga za brigu.

Prema podacima sa sajta Weather.com, očekuje se temperatura od oko 26 stepeni Celzijusa i ne bi trebalo da bude kiše. Kako se navodi, u subotu je preko sjeveroistoka zemlje prešao olujni front koji je doprinio razilaženju većeg dijela dima od požara.

"Moguće je da će se zadržati određena količina dima koja bi mogla da stvori izmaglicu, ali ona će biti veoma slaba. Što se tiče najgušćeg dima, onog koji je bio veoma uočljiv i dovodio do lošeg kvaliteta vazduha, njegova pojava se ne očekuje u Njujorku niti u većem dijelu sjeveroistoka", naveo je Tajler Rojs, viši meteorolog u kompaniji "AccuWeather".

Šta je uplašilo ljubitelje fudbala?

Ranije ove nedjelje postojala je zabrinutost da bi kvalitet vazduha na stadionu "Metlajf" mogao biti opasan po zdravlje prisutnih. Snažne oluje koje su zadesile ovaj dio zemlje u subotu natjerale su selekciju Španije da otkaže trening, dok su Argentinci odložili svoj trening pred finale.

Ipak, sada je situacija znatno povoljnija i kada ekipe izađu na teren od 21 čas, vremenski uslovi ne bi trebalo da predstavljaju značajan faktor.

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