Sve o finalu Svjetskog prvenstva: Ko igra, kada je meč i koji sastavi su najavljeni za meč vijeka

Uskoro nas očekuje finale Svjetskog prvenstva između Argentine i Španije. Ovo je sve što treba znati o tom meču.

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Došli smo do kraja! Poslije više od mjesec dana fudbala, nikada više utakmica i nekih istorijskih mečeva, igra se finale Svjetskog prvenstva. Igraće ga dva tima koja su vjerovatno uz Francusku i Englesku koje su poražene u polufinalu prikazala najviše, Argentina i Španija.

Meč se igra od 21 čas po srpskom vremenu, ali u vrlo čudnom terminu za finale po lokalnom jer će na "Metlajf" stadionu utakmica početi u 15 časova. Pred ovo finale oglasio se Lionel Mesi i nagovijestio da bi mu ovo mogla biti posljednja utakmica u dresu nacionalnog tima.

Mesi za rekorde, dok se Jamal čeka

Lionel Mesi je na ovom prvenstvu upisao osam golova i četiri asistencije i sve do juče držao je rekorde po broju golova i asistencija na Svjetskim prvenstvima. Ovaj po broju asistencija je još njegov, ali Kilijan Mbape ga je stigao po golovima, Ako Mesi želi da bude najbolji strijelac Mundijala ikada mora da postigne jedan gol da se izjednači sa Mbapeom, a ako hoće da na ovom Svjetskom prvenstvu bude najbolji strijelac moraće da postigne dva pogotka za izjednačenje sa Mbapeom.

Sa druge strane Rodri se pokazao kao pravi lider Španije, Mikel Ojarzabal kao napadač koji je idealna opcija za ovakav tim, ali Lamin Jamal koji je povrijeđen stigao na prvenstvo nije "upalio" do kraja. On je odigrao sedam utakmica, od toga šest kao starter, skupio 495 minuta na terneu i dao je samo jedan gol, dok nema asistencije.

Proročka fotografija Mesija koji kupa Jamala kao bebu se za sada ipak ne ostvaruje na ovom Mundijalu, ali ko zna, možda baš u finalu pokaže da je pravi nasljednik najvećeg.

Ko i kako će igrati?

Očekuje se da se postave manje više znaju. Španci će izaći u formaciji 4-2-3-1 i ostaje pitanje da li će uz Rodrija i Fabijana Ruiza početi i Dani Olmo. Takođe vidjećemo da li će Aleks Baena zadržati mesto na levom krilu ili će rizikovati sa Nikom Vilijamsom Luis De la Fuente.

Što se tiče Argentine, pitanje je da li će se opet odlučiti za Taljafika i Molinu Skaloni ili će nešto defanzaivniji Medina početi po jednom boku, kao i ko će biti četvrti u vezi pored Paredesa, Mekalistera i Enca Fernandeza - da li će to biti specijalac Đulijano Simeone, starter u prvim mečevima Tijago Almada ili možda Niko Gonzales koji je do sada služio da mijenja ritam utakmice. Takođe uz Mesija se očekuje Hulijan Alvarez, mada bi tu mogao da počne i Lautaro Martinez koji je sa klupe dao neke ključne golove i asistirao za pobjednički gol protiv Egipta.