Novica Veličković: oženio poznatu sportistkinju

Novica Veličković i Vanja Matić vjenčali su se poslije 13 godina veze, a ona je na Instagramu podijelila emotivne riječi o njihovoj ljubavi.

Izvor: MN PRESS

Slavni srpski košarkaš Novica Veličković vjenčao se sa dugogodišnjom partnerkom, odbojkašicom Vanjom Matić. Ona je tokom vikenda na Instagramu objavila fotografije sa crkvenog vjenčanja koje svjedoče da je njihova veza poslije 13 godina na ovaj način krunisana, pa je suprugu uputila i emotivne riječi.

"Zajedno smo rasli, učili da volimo još snažnije i stvorili ono najvrijednije - našu porodicu i naša tri čuda.Danas svoju ljubav krunišemo pred Bogom. Ne obećavamo jedno drugom savršen život, već da ćemo kroz svaki životni trenutak prolaziti zajedno - držeći se za ruke, baš kao svih ovih 13 godina", napisala je Vanja Matić Veličković uz fotografije iz crkve, kao i one koje svjedoče o njihovoj ljubavi.

"Ti si moj izbor, moja sigurnost i moje zauvijek. I opet bih, bez razmišljanja, izabrala baš tebe", napisala je Vanja Matić Veličković uz post koji je dobio već hiljade lajkova.

Ko je Vanja Matić?

Vanja Matić svojevremeno se profesionalno bavila odbojkom. Tokom karijere nastupala je za Vizuru, francuski Istr i švajcarski Didingen, dok je posljednji dio igračke karijere provela u Partizanu. Upravo u Partizanu je i Novica Veličković ostavio najdublji trag i igrao je za njega u dva mandata.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Trenutno se Vanja Matić bavi nutricionizmom, postala je savjetnik u ishrani, dok je Novica Veličković postao trener. Prvo je bio u Megi, pa u Partizanu gdje je angažovan kao trener za individualni razvoj igrača u mlađim selekcijama.

Vanja Matić levo i Nadica Dragutinović.

Izvor: MN PRESS

Novici Veličkoviću ovo nije prvi brak. Nekadašnji kapiten Partizana vjenčao se inače 2012. godine sa tadašnjom partnerkom Oljom, ali je njihov brak potrajao svega osam mjeseci, nakon čega su se početkom 2013. rastali, a nedugo potom otpočeo je vezu sa Vanjom Matić s kojom ima troje djece.

BONUS VIDEO: