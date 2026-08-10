"Zvezda je sad raskinula s prošlošću": U Španiji oduševljeni kakav tim je dobio Ibon Navaro

Crvena zvezda je započela transformaciju dovođenjem Ibona Navara i Miloša Teodosića, stvarajući tim koji će se pažljivo pratiti u Evroligi. O njemu piše i španski "As".

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Crvena zvezda je ovog ljeta odlučila da napravi veliki zaokret dovođenjem Ibona Navara za trenera, potom Miloša Teodosića za sportskog direktora, a potom i sa nekoliko nekarakterističnih "potpisa" na tržištu. Zbog toga je nova Zvezda postala jedan od timova koji će se s budnom pažnjom pratiti iduće sezone u Evroligi, a o njoj je pisao i čuveni španski list "AS.

"Crvena zvezda je odlučila da ove sezone ne želi samo da napreduje - želi da se transformiše", navodi se u tekstu u kome se podsjeća da je početak projekta počeo dolaskom Ibona Navara koji je potpisao na dvije godine.

"Promjeni pravca pridružuje se i veoma važna figura u klupskoj strukturi - Miloš Teodosić, novi sportski direktor Crvene zvezde. Smatran jednim od najboljih igrača u istoriji evropske košarke, vraća se u Crvenu zvezdu nakon što je u njenom dresu proveo posljednje dvije sezone profesionalne karijere, osvojivši ABA ligu, dva Kupa Radivoja Koraća i titulu prvaka Srbije. Samo godinu dana nakon završetka igračke karijere, Teodosić sada prelazi u rukovodeće strukture kluba, gdje će pomoći u procesu rekonstrukcije ekipe i iz prve ruke doprineti projektu svojim jedinstvenim pogledom na košarku".

Kako je napravljena rekonstrukcija?

"AS" podsjeća da je Zvezda pustila Motiejunasa, Miler-Mekintajera, Kenana, Rivera, Plavšića, svakog iz drugog razloga, pa se tako svlačionica mijenja - i sa njom i tim koji će funkcionisati na parketu. "Navaro ne dolazi u Beograd samo da bi trenirao ekipu, već i da bi je izgradio praktično iz temelja", dodaje se i podsjeća na ulogu Džareda Batlera.

"Usred tolikih odlazaka, jedno produženje ugovora posebno se izdvaja - Džared Batler ostaje u klubu do 2028. godine. Njegova prošla evroligaška sezona bila je jedna od rijetkih svijetlih tačaka u timu, pošto je prosječno bilježio 13,4 poena, uz dobre procente šuta i sposobnost da kreira igru, što se inače savršeno uklapa u Navarovu viziju. Batler tako postaje veza između prošlosti i budućnosti, igrač koji donosi kontinuitet projektu dok se sve oko njega mijenja".

Kako izgleda nova Zvezda?

Zvezda je ovog ljeta dovela Krisa Džounsa, Davida Kramera, Patrika Boldvina, Džonatana Motlija i Vojina Medarevića, odnosno Nika Vejlera-Baba. Tu je i Nikola Đurišić koji je stigao tokom proljeća.

"Crvena zvezda je dovela igrače veoma različitih profila, tražeći pravu kombinaciju iskustva, fizičke snage i mladosti koja bi joj omogućila da odmah bude konkurentna, ali i da istovremeno postavi temelje za budućnost. Jedno od najznačajnijih pojačanja je Džonatan Motli, koji stiže iz Hapoela iz Tel Aviva kako bi joj dodatno ojačao igru pod košem. Iako je prošle sezone imao malo ograničenu ulogu, njegov talenat je neosporan - bio je MVP Evrokupa 2025. godine, predstavlja dominantnu figuru u reketu, a u Beogradu će ponovo sarađivati sa Krisom Džounsom, sa kojim je ranije dijelio svlačionicu".

Izvor: Oscar J. Barroso / Zuma Press / Profimedia

"Kris Džouns je još jedno veoma važno pojačanje. Plejmejker stiže nakon veoma dobre evroligaške sezone u Hapoelu, u kojoj je prosječno bilježio 10 poena i više od četiri asistencije po utakmici, uz čak 40 odsto uspješnosti u šutu za tri. Njegovo iskustvo i sigurnost u ključnim momentima trebalo bi odmah da donesu neophodan red na bekovskim pozicijama, što je ekipi u prethodnom periodu ozbiljno nedostajalo".

"Klub se odlučio i za nešto rizičnije profile, poput Patrika Boldvina, bivšeg NBA igrača i pika prve runde, koji u Beograd stiže iz razvojne lige sa zadatkom da u Evropi pokrene karijeru u pravom smjeru. Visok oko 213 centimetara i sposoban da pogodi šut sa distance, Boldvin je tip igrača koji bi mogao da se pretvori u lijepo iznenađenje ako se brzo prilagodi evropskom ritmu košarke. Tu je i Dejvid Kramer, koji dolazi iz Real Madrida i traži značajniju ulogu nakon mirnije sezone u Evroligi, ali nešto produktivnijeg perioda u španskoj Ligi Endesa. Kao pogled u budućnost izdvaja se Nikola Đurišić, mladi srpski talenat koji predstavlja jedan od najuzbudljivijih delova dugoročnog projekta. U rosteru je i domaći igrač Vojin Medarević".

"Raskid s prošlošću"

Izvor: Antonio Ahel/© ATA Images, all rights reserved

"Sve to upotpunjuje grupa igrača koja je već bila u sastavu i koja donosi kontinuitet: Nemanja Nedović (ovo je greška, Nedović ne ostaje u Zvezdi, prim. aut.), Ognjen Dobrić, Nikola Kalinić, Džordan Nvora, Semi Odželej, Čima Moneke, Tajson Karter, Ebuka Izundu, Dejan Davidovac i Stefan Miljenović. Riječ je o velikoj grupi igrača veoma različitih profila, koji će sada morati da se prilagode Navarovoj strukturisanijoj, fizički zahtjevnijoj i disciplinovanijoj filozofiji igre", dodaje se u tekstu i za kraj se daje zaključak.

"Nova Crvena zvezda nije ekipa koja je samo zakrpila rupe. Ovo je projekat koji je odlučio da raskine s prošlošću i izgradi nešto ambicioznije, bolje pripremljeno za takmičenje u izuzetno zahtjevnoj Evroligi. Navaro ima vremena i roster koji je krojen po njegovim zamislima. Sada ostaje da se vidi da li će sav taj potencijal uspjeti da se pretvori u rezultate".

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