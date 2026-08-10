Fudbaleri banjalučkog Borca uspješno su započeli novu sezonu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Banjalučani su na otvaranju prvenstva BiH savladali ekipu Veleža na Gradskom stadionu rezultatom 3:1 (2:0).

Dani Romera i Amer Hiroš su do odlaska na odmor doveli crveno-plave do dvostruke prednosti, a meč je „prelomio“ Luka Juričić u drugom poluvremenu.

Iako se na igračima osjetio pritisak i umor uslijed gustog rasporeda, izabranici Vinka Marinovića su upisali početna tri boda na startu prvenstva.

Nakon meča, hrvatski napadač Borca Ante Roguljić istakao je koliko je ova pobjeda bitna za samopouzdanje ekipe u nastavku takmičenja.

„Najbitnije je bilo krenuti dobro u sezonu sa pobjedom, sa tri boda zbog samopouzdanja za dalje utakmice. Srećni smo i zadovoljni, tri boda su ostala u Banjaluci i odmah se okrećemo sljedećoj utakmici koja nas očekuje u Mađarskoj“, poručio je Roguljić, osvrnuvši se i na ritam u kojem se tim trenutno nalazi:

„Igramo sada četvrtak-nedjelja, naravno da osjetimo umor. Izrotirali smo koliko smo mogli, gotovo cijelu ekipu, tako da u četvrtak idemo spremni u Mađarsku.“

Slično viđenje utakmice imao je i makedonski golman Banjalučana Damjan Šiškovski, koji je naglasio da je ekipa dala svoj maksimum protiv uvijek neugodnog protivnika.

„Znali smo da će biti teška utakmica, Velež je neugodan rival, ali dobro smo se pripremili. Ekipa je malo umorna, neki igrači su malo odmorili, ali svi koji smo istrčali dali smo maksimum i zabilježili tri boda“, zaključio je Šiškovski.

Borac već u četvrtak očekuje revanš meč kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv ekipe ML Vitebsk, koji se igra u Mađarskoj. U prvom duelu, Banjalučani su zabilježili minimalnu pobjedu pogotkom Stefana Savića.

Vidi opis Borac krenuo šampionski: Ante Roguljić i Damjan Šiškovski složni - najvažniji bodovi pred ML Vitebsk Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 6 6 / 6 AD

(MONDO)