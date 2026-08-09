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Bomba u Buenos Ajresu: Legendarni Ekvadorac stiže u Boku!

Bomba u Buenos Ajresu: Legendarni Ekvadorac stiže u Boku!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor Kurir Sport
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Boka Juniors je potpisala ugovor sa Enerom Valensijom, legendarnim Ekvadorcem, koji dolazi sa bogatim iskustvom iz međunarodnog fudbala.

Ener Valensija Izvor: Profimedia

Boka Juniors dobila je veliko pojačanje u napadu. Iskusni reprezentativac Ekvadora Ener Valensija zvanično je postao novi fudbaler argentinskog velikana, sa kojim je potpisao ugovor do 31. decembra 2027. godine.

Valensija u Boku stiže sa ogromnim iskustvom i bogatom međunarodnom karijerom. Tokom godina nosio je dres Emelea, Vest Hema, Evertona, Fenerbahčea, Internacionala, Tigresa i Pačuke.

Prošlu sezonu proveo je u Pačuki, za koju je na 22 utakmice postigao osam golova. Iako je već u veteranskim godinama, iskusni napadač pokazao je da i dalje može da bude ozbiljna prijetnja pred protivničkim golom.

Upravo bi njegovo iskustvo moglo da bude jedan od najvećih aduta Boke u narednom periodu. Valensija iza sebe ima više od 190 pogodaka i 70 asistencija u klupskoj karijeri, kao i čak devet osvojenih trofeja.

Posebno poglavlje njegove karijere predstavlja reprezentacija Ekvadora. Za nacionalni tim nastupao je na čak tri Svetska prvenstva i pet Kopa Amerika, a sa 49 pogodaka je najbolji strelac u istoriji Ekvadora.

Sada ga čeka novi izazov u jednom od najvećih i najtrofejnijih klubova Južne Amerike.

Boka je dobila iskusnog golgetera, a Valensija priliku da u završnici bogate karijere zaigra na čuvenoj Bombonjeri i obuče dres argentinskog velikana.

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Tagovi

Ener Valensija Boka juniors fudbal transferi

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