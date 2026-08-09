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PSŽ vratio staru zvijezdu: Dinj se poslije 10 godina vraća u Pariz

PSŽ vratio staru zvijezdu: Dinj se poslije 10 godina vraća u Pariz

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor Kurir Sport
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Pari Sen Žermen angažovao je francuskog reprezentativca Lukasa Dinja, koji se poslije deset godina vraća u redove aktuelnog evropskog šampiona, prenio je francuski klub.

Lukas Dinj se vratio u Pari sen Žermen Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Lukas Dinj (33) je stigao iz Aston Vile za obeštećenje od sedam miliona evra i sa francuskim klubom potpisao ugovor do 2029. godine. U novom klubu nosiće dres sa brojem 12.

Dinj se u PSŽ vraća deset godina nakon odlaska u Romu. U Pariz je stigao 2013. godine iz Lila, za koji je prethodno odigrao 44 utakmice. Nakon PSŽ-a i Rome, tokom karijere nastupao je još za Barselonu, Everton i Aston Vilu.

"Klub se promijenio i dostigao novi nivo. Nevjerovatno je vratiti se ovdje", rekao je Dinj nakon predstavljanja u Parizu.

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Tagovi

Pari Sen Žermen fudbal transferi Lukas Dinj

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