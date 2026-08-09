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Vijorila se srpska trobojka u Zagrebu: Nova medalja za srpski vaterpolo

Vijorila se srpska trobojka u Zagrebu: Nova medalja za srpski vaterpolo

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Mlada vaterpolo reprezentacija Srbije do 16 godina osvojila je bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Zagrebu, pobijedivši SAD u dramatičnoj utakmici.

Vaterpolisti Srbije do 16 godina treći na Svjetskom prvenstvu Izvor: Srpski vaterpolo savez

Mlada vaterpolo reprezentacija Srbije do 16 godina osvojila je bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Zagrebu. "Delfini" su poslije poraza od Hrvatske u polufinalu, poslije velike drame 12:11, slavili protiv selekcije SAD opet poslije trilera i peteraca - 13:11 (2:0, 3:3, 2:3, 2:3, pa 4:2 penalima).

Ovo je nova medalja za srpski vaterpolo koji godinama unazad dominira kada je seniorska konkurencija u pitanju, tako da su "delfini" u januaru u Beogradu postali novi evropski prvaci. I ta selekcija će kroz koju godinu dobiti neke od igrača iz ove generacije...

"Zaista smo dobro radili, predano i pošteno. To nam se na kraju i vratilo, u tim nekim ključnim momentima u utakmici za treće mjesto. Ovo je veliki uspeh uprkos nekim spoljnim faktorima. Mislim da smo smogli snage i da smo zaslužili ovu medalju", rekao je selektor Vojislav Čupić i dodao:

"Predstoji dublja analiza. Momcima kao grupi sve čestitke. Prije svega na predanom i dobrom treniranju i na disciplini koja je bila na zavidnom nivou. Treba biti realan i analizirati zbog čega nismo bili za nijansu bolji. To su neki detalji kojima ćemo se baviti u budućnosti".

  • SRBIJA: Pаležević, Krečković, Gudurić, Munćаn 2, Milutinović, Frenc 1, Sаmаrdžić 1, Abаdžić 1, Lаzić, Čubrilović 4, Grgić, Bursаć, Milošević, Lаle.
  • SAD: Steret, Kolmаn 2, Sijаfаris, Mаrks, Tejlor 5, Vigo 1, Kin, Pintаrić, Šin 1, Zаrku, Šnаjder, Berns, Lu, Pаlаndrаni.

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