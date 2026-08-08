Dramatičan poraz Srbije u Zagrebu: Za gol izmaklo finale Svjetskog prvenstva

Mlada vaterpolo reprezentacija Srbije poražena je od Hrvatske rezultatom 12:11 i nije se plasirala u finale Svjetskog prvenstva za igrače do 16 godina

Izvor: MN PRESS

Mlada muška vaterpolo reprezentacija Srbije (igrači do 16 godina) nije uspjela da se plasira u finale Svjetskog prvenstva u Zagrebu. Izabranici selektora Vojislava Čupića poraženi su u polufinalu od Hrvatske rezultatom 12:11 (4:5, 2:2, 3:1, 3:3).

Srpski reprezentativci bolje su otvorili utakmicu i poslije prve četvrtine imali gol prednosti – 5:4. U drugom periodu obje ekipe postigle su po dva pogotka, pa je Srbija na poluvrijeme otišla sa vođstvom od 7:6.

Hrvatska je preokrenula rezultat u trećoj četvrtini, koju je dobila sa 3:1, i u posljednji period ušla sa prednošću od 9:8. U završnoj dionici viđena je izjednačena borba, obje selekcije postigle su po tri gola, pa je domaćin sačuvao minimalnu prednost i plasirao se u finale.

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Uroš Munćan sa četiri postignuta gola. Maksim Krečković postigao je tri, Marko Bursać dva, dok su se Strahinja Milutinović i Nemanja Grgić po jednom upisali u listu strijelaca.

Srbija će tako posljednjeg dana Svjetskog prvenstva igrati za bronzanu medalju. Utakmica za treće mjesto na programu je u nedjelju, 9. avgusta, od 19.00 časova, a rival će biti poražena selekcija iz drugog polufinalnog meča.