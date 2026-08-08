Fonseka se pere zbog izjave o Novaku Đokoviću: Ponavlja da nije tako mislio, shvatio šta je napravio

Žoao Fonseka javno prozvao Novaka Đokovića zbog godina, pa je shvatio da je pogriješio. Nekoliko puta je pred novinarima ponovio: "Šalio sam se."

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Brazilski teniser Žoao Fonseka (19) prešao je granicu pristojnosti kada je pokušao da ismijava Novaka Đokovića i njegove godine. Komentar o tome "da Nole traži skraćenje setova jer je star" nije mu bio potreban i toga je očigledno postao svjestan, pa je na turniru u Montrealu na terenu ublažio te riječi.

"Šalio sam se. Mislim, znamo da Novak postaje stariji, ali ja bih uradio isto što i on kada bih to znao. Mislim da se i on šalio kada je pričao o tome. Hoću da kažem, veoma mi se dopada da igram setove do četiri gema, jer sam dobro igrao na Next Gen turniru. Tako da, da, naravno, šalio sam se", nekoliko puta je naglasio Brazilac, o kojem je Novak uvijek pričao sa puno poštovanja.

Fonseka je bio dobro raspoložen jer je u osmini finala pobedio Kaspera Ruda i "ispravljenu" izjavu o Novaku dao je poslije tog meča, na konferenciji za novinare.

Šta je Brazilac isprva rekao o Novaku?

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Mnogi su ostali iznenađeni kada su čuli kako 19-godišnjak ironično priča o Đokovićevoj ideji da se setovi igraju do osvajanja četiri gema, kao na jednom "Next Gen" turniru prije nekoliko godina, koji je upravo Fonseka osvojio.

"Mislim da on to govori zbog svoje fizičke spreme. Stariš, Novače. To je sve što mogu da kažem. Ne kažem ni da je dobro ni da je loše, ali znam da je tu riječ više o tradicionalnom tenisu, istoriji tenisa i tome da je važno što se setovi igraju do šest gemova. Mislim da je to klasični tenis. To je istorija tenisa. Tako da - da. Ali ne mogu da se žalim, jer sam imao dobre rezultate zahvaljujući tom formatu", kazao je Fonseka i naišao na kritike.

One su očigledno došle do njega i zato je morao da dodatno pojasni svoje riječi.

Đoković svoju ideju lansirao jednom influenseru

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Srpski teniser iznio je prijedlog o skraćenju setova u razgovoru sa Nikom Kutrakosom, poznatim influenserom. On je pitao Novaka da kaže jedno mišljenje za koje bi se borio uprkos kritikama, a Srbin je bez razmišljanja "ispalio".

"Mišljenje koje zastupam je da treba promijeniti format bodovanja. Nema više igranja do šest osvojenih gemova u setu, već bi set trebalo igrati do četiri gema, možda čak i bez prednosti, uz mečeve na tri dobijena seta. Tako bi se dužina mečeva zadržala u okviru od dva sata, što bi bilo najbolje za sve", rekao je Novak Đoković.