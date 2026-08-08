"Ustajao svakog dana u 4 ujutru, vraćao se iz fabrike tek na večeru": Mesi se javljao ocu poslije svakog meča

Lionel Mesi će zauvijek pamtiti veliku žrtvu koju je njegov pokojni otac Horhe podnosio zbog čitave porodice.

Izvor: Profimedia

Ove subote, na dan kada je preminuo Horhe Mesi, otac Lionela Mesija, svi koji su iole upoznati sa njihovom porodičnom pričom tvrde isto - bez takvog oca ne bi bilo ni najboljeg fudbalera na svijetu.

Svojevremeno talentovani fudbaler, koji je zbog povrede tetive ostavio fudbal, posvetio je sebe porodici od najranijeg Mesijevog djetinjstva. Bio je jednom od najboljih igrača u istoriji ne samo otac, već i uzor u svakom pogledu i uz to - stalna podrška, u svim situacijama.

Zajedno sa suprugom Selijom Kućitini, Leovom majkom, Horhe Mesi bio je oslonac i vođa porodice još od najtežih dana sa prelaza vijekova, kada je trebalo odlučiti da mali Lionel ode u Barselonu da razvija svoj fudbalski talenat i da riješi zdravstveni problem sa nedostatkom hormona rasta.

Kao veliki navijač Njuels Old Bojsa (kluba koji je objavio da je Mesi senior preminuo), Horhe je od početka usmjeravao sina ka fudbalu, podržavajući njegovu ljubav i želju da trenira. Uz to je vodio veliku bitku da obezbijedi porodicu. Radio je godinama u fabrici.

"Ustajao je svakog dana u četiri ujutru, a vraćao se u devet uveče na večeru...", prisjetio se jednom prilikom Lionel Mesi.

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Horhe je zauvijek ostao u sjenci i nije htio bilo kakvu pažnju javnosti. Živio je povučeno na relaciji Rozario - Barselona - Milano, a za Lea je uvijek bio tu.

"Kada je riječ o sportu, mnogo razgovaram sa ocem, jer je uvijek bio uz mene. Završio bih utakmicu i odmah mu pisao da prokomentarišemo neki potez. Uvijek sam bio veoma kritičan prema sebi, ali mi je odmalena bila potrebna očeva potvrda. On je dobro igrao fudbal, ali je pokidao tetivu, nije se oporavio i više nije igrao", rekao je Lionel u jednom intervjuu.

"Pokušavam da u vaspitanju svoje djece budem poput svojih roditelja", govorio je takođe Mesi.

"Moj tata me je činio boljim, tjerao me da svakog dana želim da napredujem, jer smo obojica bili veoma kritični prema mojoj igri, ali u pozitivnom smislu", rekao je jednom Leo.