Dvije godine od smrti Dženana Uščuplića: Zauvijek jedan od nas

Fudbalski klub Sarajevo prisjetio se nekadašnjeg igrača i trenera, koji je prije dvije godine poginuo na planinarenju.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Dvije godine su prošle od tragične smrti Dženana Uščuplića. Bivši igrač i trener Sarajeva poginuo je 8. avgusta 2024. godine tokom planinarenja, a na "Koševu" nisu zaboravili sve ono što je uradio za bordo klub.

"Postoje ljudi koji nikada zaista ne odu. Ostanu u svakom koraku prema Koševu, u svlačionici, na terenu, u svakoj bordo pjesmi i svakom zagrljaju nakon pobjede.

Dženan Uščuplić nije bio samo igrač i trener FK Sarajevo. Bio je čovjek koji je živio ovaj klub, nosio ga u srcu i ostavio dio sebe u njegovim temeljima. Svojim radom, skromnošću i ljubavlju prema bordo boji ispisao je stranice istorije koje vrijeme ne može izbrisati.

Dvije godine poslije, tuga nije manja i uspomena na Dženu ostaje jednako snažna – u svakom navijaču i onom ko je imao privilegiju da ga poznaje.

Zauvijek jedan od nas", poručili su iz FK Sarajevo.