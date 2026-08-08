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Poraz i pobjeda SFK 2000: Sarajke nisu mogle do Lige šampiona, ali idu u Evropa kup

Poraz i pobjeda SFK 2000: Sarajke nisu mogle do Lige šampiona, ali idu u Evropa kup

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Fudbalerke iz Sarajeva ubjedljivo slavile protiv Rasinga u Luksemburgu.

SFK 2000 Sarajevo Izvor: Promo/SFK 2000 Sarajevo

Fudbalerke SFK 2000 iz Sarajeva u polufinalnom meču kvalifikacija za Ligu šampiona nisu uspjele da izbjegnu poraz od holandskog PSV-a (2:3), ali će ipak nastaviti takmičenje na međunarodnoj sceni.

U "utješnoj" utakmici, SFK 2000 slavio je ubjedljivo 4:1 protiv Rasinga, domaćina kvalifikacionog turnira, te tako obezbijedio plasman u drugo po jačini klupsko kontinentalno takmičenje - Evropa kup.

Dajana Spasojević, koja je postigla gol i u duelu sa Holanđankama, briljirala je danas sa dva pogotka, od čega je prvi postigla iz penala, dok su protivničku mrežu pogađale još Petra Pezelj i Veronika Terzić. Jedini gol za domaće postigla je Kimberli dos Santos.

PSV i HJK Helsinski igraće finalni susret kvalifikacionog turnira od 19 časova.

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Tagovi

SFK 2000 ženski fudbal Fudbalerke Liga šampiona za žene Evropa kup

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