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"Već je obavijestio Barselonu da odlazi": Heroj finala Svjetskog prvenstva pojačava prvaka Evrope

"Već je obavijestio Barselonu da odlazi": Heroj finala Svjetskog prvenstva pojačava prvaka Evrope

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Napadač Barse i heroj Španije sa Svjetskog prvenstva odlazi u Pari Sen Žermen

Feran Tores Izvor: Maciej Rogowski Photo/Shutterstock

Španski napadač Feran Tores (26) nastavlja karijeru u Pari Sen Žermenu. Prihvatio je ponudu dvostrukog uzastopnog prvaka Evrope i pridružiće mu se kao heroj finala Svjetskog prvenstva, u kojem je golom donio Španiji titulu u borbi protiv Argentine.

Feran je već obavijestio svoj klub Barselonu da želi da ode i u toku su pregovori Španaca i Francuza o obeštećenju, objavila je Marka.

Barselona, navodno, ne insistira previše na tome da Feran Tores ostaje, već je mjesecima usredsređena na to da dovede Hulijana Alvareza iz Atletiko Madrida.

Feran Tores je rođen 2000. godine, prošao je omladinsku školu Valensije i u njoj postao igrač, a od 2020. do 2022. igrao je za Mančester siti pod vođstvom Pepa Gvardiole. U Barselonu je prešao za 55 miliona evra u januaru 2022. godine, a španski klub je odredio za njega otkupnu klauzulu od čak milijardu evra.

Četiri i po godine i 205 odigranih utakmica kasnije, Feran Tores napušta Barsu sa učinkom od 65 postignutih golova, tri osvojene titule prvaka Španije, jednim peharom Kupa kralja i sa tri Superkupa Španije.

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Tagovi

Feran Tores Pari Sen Žermen FK Barselona transferi

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