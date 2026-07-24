PSŽ krenuo po dvije zvijezde Barselone: Spremaju 140 miliona evra za veliki transfer

Pari Sen Žermen ima ambicije da "ukrade" dva važna igrača Barselone, ponude postoje, a sad čekamo odgovore.

Izvor: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

Barselona bi ovog leta mogla da ostane bez dvojice važnih fudbalera, pošto Pari Sen Žermen ozbiljno razmatra njihove transfere. Prvak Evrope želi da iskoristi situaciju u Kataloniji i dovede i Ferana Toresa i Pedrija, a već priprema ponude za obojicu.

Prvi na listi želja Luisa Enrikea je Feran Tores. Španski reprezentativac prethodnih sezona nije uspijevao da izbori mjesto standardnog prvotimca u Barseloni i vjerovao je da će njegova uloga biti znatno veća kada Robert Levandovski napusti klub. Međutim, u Kataloniji već rade na dovođenju novog napadača, pa je jasno da bi Tores ponovo imao ozbiljnu konkurenciju.

Zbog toga se sve glasnije govori o mogućem rastanku sa Barselonom. Pari Sen Žermen je spreman da za njegov transfer izdvoji oko 50 miliona evra, a prema navodima medija, takva ponuda mogla bi ozbiljno da natjera Barselonu na razmišljanje.

Ipak, Feran nije jedini fudbaler kojeg Parižani žele. Francuski "Le Parizijen" piše da je velika meta i Pedri, jedan od najvažnijih igrača ekipe Hansija Flika. Navodno, PSŽ je spreman da ponudi oko 90 miliona evra, uz dodatne bonuse, kako bi pokušao da ubijedi Barselonu da proda svog vezistu.

Za razliku od Toresa, odlazak Pedrija bio bi mnogo veći udarac za šampiona Španije. Vezista je jedan od nosilaca igre i teško je očekivati da će Barselona pristati da ga proda, čak i pored ogromne ponude iz Pariza.

Odnosi između Barselone i Pari Sen Žermena već godinama nisu dobri. Sve je počelo 2017. godine kada je francuski klub aktivirao otkupnu klauzulu Nejmara vrijednu 222 miliona evra, a nekoliko godina kasnije iz Barselone je stigao i Usman Dembele, pa bi novi pokušaj dovođenja igrača mogao dodatno da zaoštri odnose dva evropska velikana.

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