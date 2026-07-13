logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šampion Evrope kupio Francuza usred Svjetskog prvenstva: Pravo iz Amerike odlazi na potpis ugovora

Šampion Evrope kupio Francuza usred Svjetskog prvenstva: Pravo iz Amerike odlazi na potpis ugovora

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Luka Dinj vratiće se u Pari Sen Žermen poslije Svjetskog prvenstva

Luka Dinj potpisao za Pari sen Žermen Izvor: EPA/GREG M. COOPER

Lijevi bek reprezentacije Francuske Luka Dinj (32) odlazi u Pari Sen Žermen pravo sa Svjetskog prvenstva. Stigao je u Ameriku kao igrač Aston vile i osvajač Lige Evrope, ali su Parižani već obavestili Engleze da e platiti "izlaznu" klauzulu u njegovom ugovoru. Za njih je ona prava sitnica - manja je od 11,7 miliona evra (od 10 miliona funti).

Dinj je napustio rodnu Francusku još 2013. godine, kada je iz matičnog Lila prešao u Pari Sen Žermen. Dvije godine je igrao u Parizu, zatim je proveo sezonu na pozajmici u Romi, pa je dvije godine bio rezervista u Barseloni. Odlučio je poslije toga da ode u Premijer ligu i u njoj igrao najbolje u karijeri - najpre za Everton (2018-2022), a poslije toga za Aston vilu.

U Birmingemu je prošle sezone sa saigračima postao osvajač Lige Evrope.

Kako je postao prvi lijevi bek Francuske

Na aktuelnom Svjetskom prvenstvu Dinj se u grupnoj fazi mijenjao sa Teo Ernandezom (28), selektor Didije Dešan od početka nokaut faze dao mu je puno povjerenje i "zacementirao" njegov status startera. 

Francuzi će u polufinalu Svjetskog prvenstva igrati protiv Španije u utorak od 21 čas na "Ej-Ti end Ti" stadionu u Dalasu i pobjednik će igrati u finalu protiv Engleske ili Argentine u nedelju. Poraženi će dan ranije, u subotu od 23, igrati za treće mjesto.

Posle toga, Dinj će otići na kratkotrajni odmor, pa će u svoj novi klub, u kojem će se boriti za mesto lijevog beka sa paklenom konkurencijom, Portugalcem Nunom Mendešom (24) i Lukasom Ernandezom (30), Teovim starijim bratom.

Tagovi

Pari Sen Žermen

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC