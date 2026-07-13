Šampion Evrope kupio Francuza usred Svjetskog prvenstva: Pravo iz Amerike odlazi na potpis ugovora

Luka Dinj vratiće se u Pari Sen Žermen poslije Svjetskog prvenstva

Izvor: EPA/GREG M. COOPER

Lijevi bek reprezentacije Francuske Luka Dinj (32) odlazi u Pari Sen Žermen pravo sa Svjetskog prvenstva. Stigao je u Ameriku kao igrač Aston vile i osvajač Lige Evrope, ali su Parižani već obavestili Engleze da e platiti "izlaznu" klauzulu u njegovom ugovoru. Za njih je ona prava sitnica - manja je od 11,7 miliona evra (od 10 miliona funti).

Dinj je napustio rodnu Francusku još 2013. godine, kada je iz matičnog Lila prešao u Pari Sen Žermen. Dvije godine je igrao u Parizu, zatim je proveo sezonu na pozajmici u Romi, pa je dvije godine bio rezervista u Barseloni. Odlučio je poslije toga da ode u Premijer ligu i u njoj igrao najbolje u karijeri - najpre za Everton (2018-2022), a poslije toga za Aston vilu.

U Birmingemu je prošle sezone sa saigračima postao osvajač Lige Evrope.

Kako je postao prvi lijevi bek Francuske

Na aktuelnom Svjetskom prvenstvu Dinj se u grupnoj fazi mijenjao sa Teo Ernandezom (28), selektor Didije Dešan od početka nokaut faze dao mu je puno povjerenje i "zacementirao" njegov status startera.

Francuzi će u polufinalu Svjetskog prvenstva igrati protiv Španije u utorak od 21 čas na "Ej-Ti end Ti" stadionu u Dalasu i pobjednik će igrati u finalu protiv Engleske ili Argentine u nedelju. Poraženi će dan ranije, u subotu od 23, igrati za treće mjesto.

Posle toga, Dinj će otići na kratkotrajni odmor, pa će u svoj novi klub, u kojem će se boriti za mesto lijevog beka sa paklenom konkurencijom, Portugalcem Nunom Mendešom (24) i Lukasom Ernandezom (30), Teovim starijim bratom.