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Loni Voker bi ipak mogao u Partizan: Isplivali novi detalji ugovora sa Denverom, postoji začkoljica

Loni Voker bi ipak mogao u Partizan: Isplivali novi detalji ugovora sa Denverom, postoji začkoljica

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Loni Voker još uvek nema garantovani ugovor sa Denverom i prema najnovijim informacijama njegova budućnost u NBA nije sigurna.

loni voker jos moze da zavrsi u partizanu Izvor: MN PRESS

Loni Voker i Partizan - izgleda da još nije gotovo. Iako su se tokom dana pojavile najave da je potpisao jednogodišnji ugovor sa Denverom i da će igrati sa Nikolom Jokićem, izgleda da to nije slučaj. Tako tvrdi novinar koji radi baš u tom gradu.

"Voker ima dogovor sa Denverom samo za trening kamp. Boriće se za mjesto u sastavu tokom kampa ove jeseni. Nagetsi imaju dva mjesta otvorena u rosteru", poručio je Benet Durando koji radi za "Denver post".

Šta sad ovo znači? Pa, u prevodu znači da je američki košarkaš dobio priliku da se nametne kroz trening kamp i da će imati jaku konkurenciju. Ukoliko ne uspije da se dokaže, nije isključeno da će opet gledati da se vrati "preko okeana".

Pitanje je i da li to odgovara Partizanu, pošto bi to značilo da se čeka igrač toliko dugo, a kamp je tokom jeseni. Dosta upitnika ima oko Vokera, posebno kada se uzme u obzir da se i pored svih spekulacija u posljednje vrijeme NBA povratak uopšte nije spominjao.

BONUS VIDEO:

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00:43
Nikola Jokić na konjskim trkama Dužijanca
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

(MONDO)

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Tagovi

Loni Voker KK Partizan

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