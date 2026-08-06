Loni Voker bi ipak mogao u Partizan: Isplivali novi detalji ugovora sa Denverom, postoji začkoljica

Loni Voker još uvek nema garantovani ugovor sa Denverom i prema najnovijim informacijama njegova budućnost u NBA nije sigurna.
Loni Voker i Partizan - izgleda da još nije gotovo. Iako su se tokom dana pojavile najave da je potpisao jednogodišnji ugovor sa Denverom i da će igrati sa Nikolom Jokićem, izgleda da to nije slučaj. Tako tvrdi novinar koji radi baš u tom gradu.
"Voker ima dogovor sa Denverom samo za trening kamp. Boriće se za mjesto u sastavu tokom kampa ove jeseni. Nagetsi imaju dva mjesta otvorena u rosteru", poručio je Benet Durando koji radi za "Denver post".
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Šta sad ovo znači? Pa, u prevodu znači da je američki košarkaš dobio priliku da se nametne kroz trening kamp i da će imati jaku konkurenciju. Ukoliko ne uspije da se dokaže, nije isključeno da će opet gledati da se vrati "preko okeana".
Pitanje je i da li to odgovara Partizanu, pošto bi to značilo da se čeka igrač toliko dugo, a kamp je tokom jeseni. Dosta upitnika ima oko Vokera, posebno kada se uzme u obzir da se i pored svih spekulacija u posljednje vrijeme NBA povratak uopšte nije spominjao.
Lonnie Walker IV's agreement with the Nuggets is a training camp deal, league sources tell@DenverPost. He will compete for a roster spot at camp this fall. Denver still has two open spots.— Bennett Durando (@BennettDurando)August 6, 2026
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(MONDO)