Branko Lazić: "Koga da gledam u Zvezdi?"

Nekadašnji kapiten Crvene zvezde oštro je kritikovao politiku dovođenja stranaca.
Bivši kapiten Crvene zvezde Branko Lazić nedavno je okačio "patike o klin" i trenutno je u planu oproštajna utakmica. On se sa crveno-bijelima rastao u korektnim odnosima i kaže da će to zauvijek biti njegov klub, ali priznaje da mu se ne dopada kako tim trenutno izgleda. Otvoreno je kritikovao politiku dovođenja stranih igrača i izrazio nadu da će ubuduće biti više prilike za mlade srpske prospekte. Prije svih, nade polaže u Miloša Teodosića i Nikolu Kalinića, koji su od ove sezone u novim ulogama.
Lazić je Zvezdin rekorder po broju odigranih utakmica i najtrofejniji igrač u istoriji kluba, a prošlog ljeta je došlo vrijeme za rastanak poslije 14 godina. Kada je upitan da li će ići u halu ove sezone, iznenadio je iskrenošću...
"Zvezda jeste moj klub i biće uvijek, to se ne mijenja. Ali, iskreno, koga da gledam u Zvezdi? Prošle godine su tu bili Kalinić, Dobrić i Davidovac, ove godine su tu Šegi (Dobrić) i Deki (Davidovac), a Kalina je na klupi u drugoj ulozi, i još neki mladi momci. Problem je što i prošle i ove sezone ima duplo više stranaca nego domaćih igrača. Pustim derbi i vidim 10 stranaca na terenu. Srpski derbi? Pa tu nema "S" od srpskog derbija, a ni od derbija", rekao je Lazić u intervjuu za "Nova.rs".Izvor: MN PRESS
Smatra da je još jedan problem Crvene zvezde česta promjena trenera i kaže da ne vjeruje u instant uspjeh...
"Šta je instant uspjeh? Instant uspjeh ne postoji, možeš da dobiješ samo instant kafu. Najveći problem trenutno u Zvezdi je česta promjena trenera. Ili zadržimo trenera a promijenimo ekipu, ili zadržimo ekipu pa promijenimo trenera, i stalno si u raskoraku sa sistemom i ne možeš onda da očekuješ uspjeh. Mislim da je Dimitris Itudis kada je dolazio u CSKA tražio ugovore za igrače na tri godine - da bi prve selektirao ekipu, druge promijenio šta treba, a tek treće da se nadamo nečemu. To je proces koji traje. Kod nas nema kontinuiteta ni trenera, ni igrača, ni stava, ni podrške... Traži se taj uspjeh, doveli smo njih i sad osvajamo. Ne osvajamo. I onda dođeš u situaciju da potrošiš 15, 20 ili 30 miliona evra i od osam mogućih trofeja u dvije godine uzmeš samo dva Kupa! Iskreno, nemam ništa ni protiv koga, nisam jednostavno navikao da gledam ovoliki broj stranaca, ni u Partizanu, ni u Zvezdi".
Smatra da Crvena zvezda i Partizan mnogo više duguju domaćim talentima i da bi makar trebalo da ih gledamo u ABA ligi i domaćim takmičenjima.
Branko Lazić: "Koga da gledam u Zvezdi?"
"Koliko je Zvezda izbacila domaćih igrača u posljednjih 15 godina koji su prošli kompletnu školu u klubu i napravili reprezentativnu karijeru? Gudurić, Dobrić, Davidovac. Znači, praktično trojicu za 15 godina. Prošle sezone, kada je klub već imao osiguranu licencu i nije morao po svaku cijenu da juri prvo mjesto u ABA ligi zbog Evrolige, trebalo je da puste sve te mlade momke da igraju. Pusti ih u ABA ligi, pa šta urade - urade. Jasno mi je da ranije nisu mogli zbog borbe na Jadranu za Evroligu. Ovako, izmoriš nosioce, mladi se ne razvijaju, i ne dobiješ ništa. Možda će se sada to promijeniti, tu je Teodosić u upravi, Kalinić u stručnom štabu, kad su već dovedeni da se pitaju, moraju da nametnu to i poguraju mlade. Kuka se kako nema mladih igrača, a ne radimo ništa da ih ima. Dajemo pasoše da bi neko igrao, zašto ne igra neki mlađi, imali smo dovoljno domaćih koji su mogli da osvoje i prvenstvo Srbije i Kup Radivoja Koraća. Ako ne možeš sa svojima da igraš domaću ligu, onda nemoj ni da je igraš", jasan je bivši kapiten Zvezde.
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