"Slađana u plavom" najbolji dugometražni film na festivalu u Budvi!

Dokumentarac o banjalučkoj košarkaškoj kraljici, autora Ljubiše Bajića, dobio je nagradu za najbolji dugometražni film na Festivalu sportskog filma u crnogorskom gradu.

Izvor: Ustupljena fotografija/Ljubiša Bajić

Dokumentarni film "Slađana u plavom" autora Ljubiše Bajića dobio je jednu od najprestižnijih nagrada na Festivalu sportskog filma u Budvi, održanom od 17. do 20. septembra.

Dokumentarac o prebogatoj karijeri banjalučke košarkaške krlajice Slađane Golić u dresu rerpezentacije Jugoslavije dobio je nagradu za najbolji dugometražni dokumentarni film. Autorka Lejla Zvizdić i film "Najdublji skok" dobili su nagradu za najbolji kratkometražni, a Vladimir i Danilo Pendo i film "Soul of Podgoričanost" za najbolji srednjemetražni film.

Učešće na Festivalu u Budvi obezbijedio je Audio vizuelni centar Republike Srpske.

Za najbolji film festivala, kojem je uručena Gran pri nagrada, proglašen je film "Vujke, jedan jedini", autora Gradimira Brankovića, koji govori o životu i radu legendarnog srpskog fudbalskog trenera Vujadina Boškova.

PREOSTALE NAGRADE

Najbolji film edukativnog karaktera: "Svoja među svojima" (Mislav Brčko i Aleksandra Marković)

Najbolji film o sportskom duhu i vrijednostima: "Volja iskovana u gvožđu" (Bogdan Nedeljković)

Najbolji igrano dokumentarni film: "Na svetu ništa lepše ne može da postoji" (Filip Čolović)

Najbolja režija: "100 godina Jadrana" (Saša Terzić i Danijel Čelecki)

(mondo.ba, D. Šutvić)

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