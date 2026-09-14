"Slađana u plavom" stigla i do Budve: Krči se put ka svjetskom festivalu u Milanu!

Dokumentarni film o Slađani Golić će poslije Beograda, Banjaluke i Zlatibora biti prikazan i u Budvi.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Dokumentarni film "Slađana u plavom", autora Ljubiše Bajića, koji govori o legendarnoj banjalučkoj košarkašici Slađani Golić, uvršten je u zvanični takmičarski program četvrtog Budva Sports & Arts Film Festivala (BSAFF), koji se održava od 17. do 20. septembra 2026. godine. Ovo učešće dolazi neposredno nakon što je film ostvario uspjeh i osvojio Posebno priznanje žirija na Festivalu sportskog filma na Zlatiboru u avgustu 2026. godine.

"Izuzetno nam je zadovoljstvo što je dokumentarni film 'Slađana u plavom' izabran u zvaničnu selekciju ovogodišnjeg, četvrtog po redu Budva Sports & Arts Film Festivala (BSAFF). Nakon reakcije publike u Beogradu i Banjaluci, te nedavnog Posebnog priznanja na Zlatiboru, učešće na festivalu u Budvi predstavlja još jednu potvrdu vrijednosti ove filmske priče. Naš cilj nije bio samo da zabilježimo suvu statistiku i impresivnih 465 nastupa u dresu Jugoslavije, već da prenesemo emociju, duh zajedništva i ljudske vrline koje Slađanu Golić čine istinskom kraljicom košarke. Radujemo se susretu sa budvanskom publikom i kolegama iz cijelog svijeta, te prilici da još jednom podsjetimo na zlatno doba našeg sporta", istakao je Bajić za MONDO, dodavši:

"Ovaj festival je značajan jer najboljim ostvarenjima omogućava direktan plasman na završni svjetski festival u Milanu. Takođe, mislim da smo na odličnom putu da finalizujemo prikazivanje filma na Međunarodnom festivalu sportskog filma 'Krasnogorski' u Rusiji. To je najveći festival sportskog filma u istočnoj Evropi, čiji je osnivač čuvena ruska klizačica i olimpijska šampionka Irina Rodnina. Pored toga, stupili smo u kontakt i sa Festivalom srpskog filma u Čikagu, tako da ćemo već narednih dana imati više konkretnih informacija o daljim projekcijama širom svijeta", zaljučio je Bajić.

BSAFF ove godine dodijeliće priznanja za životno djelo ljudima koji su svojim rezultatima, profesionalnim integritetom i ukupnim doprinosom ostavili dubok trag u sportu i sportskom novinarstvu.

Tako će ove nagrade dobiti Dejan Zlatičanin, Svetlana Antić, Ljiljana Vučević, Jelena Dubljević, Saša Pavlović, Milica Mandić i novinar Branko Vujisić. Nagrada će posthumno biti dodijeljena Andriji Delibašiću.

Takođe, pored filmskog programa, biće organizovane i tri panel diskusije na kojima će stručnjaci i gosti iz svijeta sporta i filma razgovarati o budućnosti filmske industrije i ulozi sporta u kulturi i umjetnosti.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Na završnoj ceremoniji biće dodijeljene festivalske nagrade u osam kategorija: za najbolji film – Gran pri, najbolji kratki, srednjemetražni i dugometražni dokumentarni film, najbolji scenario, najbolju režiju i film sa najvećim edukativnim potencijalom. Biće, takođe, proglašen i "Best film promoting the spirit and values of sport" - najbolji film o sportskom duhu i vrijednostima.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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