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Bobi Marjanović među rekorderima u NBA ligi: Iza njega je Vembanjama, a ispred samo jedan čovjek

Bobi Marjanović među rekorderima u NBA ligi: Iza njega je Vembanjama, a ispred samo jedan čovjek

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Boban Marjanović je drugi najbrži igrač u istoriji NBA lige sa dabl-dabl učinkom, pretekao ga je samo Jonas Valančijunas, a iza je ostavio Viktora Vembanjamu.

Boban Marjanović drugi najbrži dabl dabl u NBA Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Boban Marjanović je među rekorderima u NBA ligi. Bio bi i na prvom mjestu da ga nije pretekao Jonas Valančijunas za samo pet sekundi. Ali, ostao je ispred Viktora Vembanjame. O čemu se tačno radi? O najbržem dabl-dabl učinku i istoriji lige.

Na prvoj poziciji je Valančijunas koji je u dresu Vašingtona protiv Sakramenta 7. aprila 2025. godine upisao dvocifren broj poena i skokova za osam minuta i osam sekundi. Tako je nadmašio srpskog centra koji je u dresu Detroita u tome uspio 5. januara 2017. godine protiv Šarlota. Meč je završio sa 15 poena i čak 19 skokova u pobjedi Pistonsa (115:114).

Treći na listi je Vembanjama kome je to pošlo za rukom u martu ove godine kada je upisao dabl-dabl za osam minuta i 31 sekundu. S obzirom na to kako igra Francuz, mogao bi već u narednoj sezoni da obori i Valačnijunasov rekord.

Marjanović je u NBA karijeri igrao za San Antonio, Detroit, Los Anđeles Kliperse, Filadelfiju, Dalas i Hjuston. Od skoro je potpisao ugovor sa klubom sa Filipina.

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Tagovi

Boban Marjanović košarka NBA liga

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