logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zabranite ovaj meč": Poruka iz Bačke Topole upućena direktno u sjedište UEFA

"Zabranite ovaj meč": Poruka iz Bačke Topole upućena direktno u sjedište UEFA

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Utakmica Izrael - Irska u Bačkoj Topoli izazvala je haos, a selektor Hagrilmson predlaže UEFA da zabrani buduće mečeve između ovih timova.

irci iz backe topole uefa da zabrani mec sa izraelom Izvor: Twitter/RTEsport

Irska i Izrael remizirali su 1:1 u utakmici Lige nacija koja je odigrana na neutralnom terenu u Bačkoj Topoli, a koja je imala vrlo "vatren" uvod. Izraelci su napravili haos na konferenciji za medije pokušajem da isprovociraju Irce, dok je potom i utakmica na "TSC areni" odigrana u čudnim uslovima - uz pognute glave Iraca tokom himne Izraela, odbijanje rukovanja, na kraju čak i uz pljuvanje u tunelu. Navodno, Izraelci su pljunuli Damijena Dojla, iz stručnog štaba Irske.

"Bilo je dosta takvih situacija koje su mogle da eskaliraju. Mi smo jednostavno bili dovoljno pametni da ih zaustavimo prije nego što su otišle predaleko. Osjećao sam da je to bila neka vrsta namjere, da pokušaju da nas zastraše i natjeraju da uradimo nešto glupo", rekao je selektor Irske Heimir Hagrlimson.

UEFA da zabrani Izrael - Irska

Irci su umalo bojkotovali utakmice sa Izraelom zbog državne politike, dok se dio igrača - na čelu sa Gavinom Bazunuom - pobunio i nije htio da igra. Sada Hagrilmson predlaže da UEFA pred žrijebove zabrani mečeve Irske i Izraela.

"Da li bi ove dvije zemlje trebalo da igraju međusobno u budućnosti? Uh, ne bi trebalo. Ali, ovaj, to nije na nama da odlučujemo. To odlučuje UEFA. Očigledno postoji velika podrška Palestini u Irskoj. Vjerovatno na svijetu i nema mnogo zemalja koje toliko podržavaju Palestinu kao Irska", naglasio je Hagrlimson, inače Islanđanin.


"Ja ne bih volio da bilo koja reprezentacija prolazi kroz ono kroz šta smo mi prošli tokom ove dvije nedjelje. Tako da možda UEFA jednostavno treba da se umiješa i nešto preduzme. Ali bravo za moje igrače i kontrolisanje emocija", rekao je on.

Inače, Republika Irska je povela 1:0 preko Troja Perota u 39. minutu iz penala, dok je Dan Perec izjednačio već u 46. minutu, po dolasku s pauze. Na kraju, to je bio konačan rezultat ove utakmice. U istoj grupi Austrija vodi sa 8 bodova, tzv. Kosovo ima pet poput Irske, a Izrael je na dva boda.

Zašto u Irskoj ne vole Izrael?

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Irska ima dugu i izrazito pro-palestinsku državnu politiku. Vlada je 2024. priznala Palestinu kao državu, uz podršku rješenju dve države, a 2026. zabranila uvoz robe iz izraelskih naselja na okupiranoj palestinskoj teritoriji. Zbog izraelskih vojnih operacija u Gazi, u Irskoj postoji snažan politički i javni pritisak da se Izrael bojkotuje i u sportu. Dio fudbalera je zato tražio da se utakmice ne igraju, dok je golman Gavin Bazunu odbio poziv iz ličnih ubeđenja i umalo je uspio da ubijedi i druge igrače da bojkotuju meč, što bi za posljedicu imalo kaznu UEFA.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:27
Veljko Paunović se iznervirao
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Irska Izrael Liga nacija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC