Utakmica Izrael - Irska u Bačkoj Topoli izazvala je haos, a selektor Hagrilmson predlaže UEFA da zabrani buduće mečeve između ovih timova.

Izvor: Twitter/RTEsport

Irska i Izrael remizirali su 1:1 u utakmici Lige nacija koja je odigrana na neutralnom terenu u Bačkoj Topoli, a koja je imala vrlo "vatren" uvod. Izraelci su napravili haos na konferenciji za medije pokušajem da isprovociraju Irce, dok je potom i utakmica na "TSC areni" odigrana u čudnim uslovima - uz pognute glave Iraca tokom himne Izraela, odbijanje rukovanja, na kraju čak i uz pljuvanje u tunelu. Navodno, Izraelci su pljunuli Damijena Dojla, iz stručnog štaba Irske.

"Bilo je dosta takvih situacija koje su mogle da eskaliraju. Mi smo jednostavno bili dovoljno pametni da ih zaustavimo prije nego što su otišle predaleko. Osjećao sam da je to bila neka vrsta namjere, da pokušaju da nas zastraše i natjeraju da uradimo nešto glupo", rekao je selektor Irske Heimir Hagrlimson.

UEFA da zabrani Izrael - Irska

Vidi opis "Zabranite ovaj meč": Poruka iz Bačke Topole upućena direktno u sjedište UEFA Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: PEDJA MILOSAVLJEVIC / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: PEDJA MILOSAVLJEVIC / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Irci su umalo bojkotovali utakmice sa Izraelom zbog državne politike, dok se dio igrača - na čelu sa Gavinom Bazunuom - pobunio i nije htio da igra. Sada Hagrilmson predlaže da UEFA pred žrijebove zabrani mečeve Irske i Izraela.

"Da li bi ove dvije zemlje trebalo da igraju međusobno u budućnosti? Uh, ne bi trebalo. Ali, ovaj, to nije na nama da odlučujemo. To odlučuje UEFA. Očigledno postoji velika podrška Palestini u Irskoj. Vjerovatno na svijetu i nema mnogo zemalja koje toliko podržavaju Palestinu kao Irska", naglasio je Hagrlimson, inače Islanđanin.

Kicking off here at half time between Ireland and Israel. Allegations from Irish staff towards an Israeli could be heard inside the stadium. Referee comes over and tells everyone to “be clever” @offtheball https://t.co/fKFmYBVKIF — Ben Symes (@bensymes01)October 4, 2026



"Ja ne bih volio da bilo koja reprezentacija prolazi kroz ono kroz šta smo mi prošli tokom ove dvije nedjelje. Tako da možda UEFA jednostavno treba da se umiješa i nešto preduzme. Ali bravo za moje igrače i kontrolisanje emocija", rekao je on.

Inače, Republika Irska je povela 1:0 preko Troja Perota u 39. minutu iz penala, dok je Dan Perec izjednačio već u 46. minutu, po dolasku s pauze. Na kraju, to je bio konačan rezultat ove utakmice. U istoj grupi Austrija vodi sa 8 bodova, tzv. Kosovo ima pet poput Irske, a Izrael je na dva boda.

Zašto u Irskoj ne vole Izrael?

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Irska ima dugu i izrazito pro-palestinsku državnu politiku. Vlada je 2024. priznala Palestinu kao državu, uz podršku rješenju dve države, a 2026. zabranila uvoz robe iz izraelskih naselja na okupiranoj palestinskoj teritoriji. Zbog izraelskih vojnih operacija u Gazi, u Irskoj postoji snažan politički i javni pritisak da se Izrael bojkotuje i u sportu. Dio fudbalera je zato tražio da se utakmice ne igraju, dok je golman Gavin Bazunu odbio poziv iz ličnih ubeđenja i umalo je uspio da ubijedi i druge igrače da bojkotuju meč, što bi za posljedicu imalo kaznu UEFA.

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(MONDO)