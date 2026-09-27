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Irska neće bojkotovati Izrael: Fudbaleri spremili simboličan potez za odavanje počasti

Irska neće bojkotovati Izrael: Fudbaleri spremili simboličan potez za odavanje počasti

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Republika Irska će na teren izaći sa crnim florom u meču protiv Izraela

Fudbaleri Irske igraju sa crnim florom protiv Izraela Izvor: Andrew Surma / Sipa USA / Profimedia

Reprezentacija Republike Irske ipak će odigrati utakmicu protiv Izraela u drugom kolu Lige nacija, iako su igrači tokom nedjelje održali višesatne sastanke na kojima su razgovarali o tome da li da nastupe. Zbog toga je Fudbalski savez Republike Irske potvrdio da će reprezentativci na gostovanju Izraelu nositi crni flor.

Dodatnu pažnju privukla je odluka golmana Gavina Bazunua da ne želi da igra protiv Izraela, nakon čega su se pojavile nedoumice i među ostalim reprezentativcima. Ipak, poslije dugih razgovora odlučeno je da ekipa izađe na teren.

Irski selektor Hajmir Halgrimson rekao je da je situacija teško pala igračima. "Želimo jasno da stavimo do znanja da ne podržavamo ono što se dešava u Gazi, ali igramo ovu utakmicu jer su takva pravila takmičenja. Ako bih prenio kako se igrači osjećaju - oni smatraju da čine nešto pogrešno time što igraju", rekao je Halgrimson.

Utakmica će biti odigrana u Debrecinu od 20.45, a fudbaleri Republike Irske nosiće crni flor oko ruke u znak sjećanja na živote izgubljene u Gazi.

Fudbalski savez Republike Irske potvrdio je da će reprezentativci na gostovanju Izraelu nositi crni flor, dok će tokom naredne utakmice, u kojoj će Republika Irska biti domaćin u Srbiji, na druge načine iskazati podršku narodu Gaze.

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Liga nacija Izrael Irska

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