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Nikola Jokić potpisuje najveći ugovor u istoriji NBA: Zahtijeva i posebnu klauzulu koju Denver mora da prihvati

Nikola Jokić potpisuje najveći ugovor u istoriji NBA: Zahtijeva i posebnu klauzulu koju Denver mora da prihvati

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Nikola Jokić trebalo bi naredne godine da potpiše najveći ugovor u istoriji NBA lige vrijedan 360 miliona dolara

Nikola Jokić potpisuje ugovor sa Denverom od 360 miliona dolara Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić odlučio je da ne produži ugovor sa Denverom, bar ne još uvijek. Ta odluka izazvala je dosta komentara, raznih analiza, čak je dovela i do priče o njegovom odlasku iz kluba. Međutim, razlozi za to su drugačiji i to je prilično jasno. Tiče se finansija.

Prosto i jednostavno, time što čeka još godinu dana srpski centar može da dobije 80 miliona dolara više nego što bi dobio da je sada stavio paraf na taj ugovor. Potvrdio je to i američki novinar Kevin O'Konor.

"Očekuje se da će Nikola Jokić na ljeto 2027. godine da potpiše novi petogodišnji ugovor vrijedan 360 miliona dolara. Biće to najbogatiji ugovor u istoriji NBA lige", naveo je O'Konor.

Vjeruje da će u taj ugovor da bude dodata i klauzula o "zabrani trejda". U prevodu to bi značilo da Nagetsi ne mogu da ga trejduju ukoliko on sam ne bude prihvatio eventualni prelazak u taj klub.

Šta je Jokić rekao o ugovoru?

Nikola Jokić je javno pričao o odluci da ne potpiše novi ugovor.

"Moja ideja i želja je da ostanem u Denveru zauvijek. Vjerovatno ću potpisati sledeće godine. Zbog toga je, striktno biznis. Moja želja je da do kraja života igram u Denveru, na njima je da li će da mi ponude ili neće", rekao je Jokić.

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Tagovi

Nikola Jokić Denver NBA liga

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