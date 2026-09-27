Nikola Jokić trebalo bi naredne godine da potpiše najveći ugovor u istoriji NBA lige vrijedan 360 miliona dolara

Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić odlučio je da ne produži ugovor sa Denverom, bar ne još uvijek. Ta odluka izazvala je dosta komentara, raznih analiza, čak je dovela i do priče o njegovom odlasku iz kluba. Međutim, razlozi za to su drugačiji i to je prilično jasno. Tiče se finansija.

Prosto i jednostavno, time što čeka još godinu dana srpski centar može da dobije 80 miliona dolara više nego što bi dobio da je sada stavio paraf na taj ugovor. Potvrdio je to i američki novinar Kevin O'Konor.

Vidi opis Nikola Jokić potpisuje najveći ugovor u istoriji NBA: Zahtijeva i posebnu klauzulu koju Denver mora da prihvati Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Očekuje se da će Nikola Jokić na ljeto 2027. godine da potpiše novi petogodišnji ugovor vrijedan 360 miliona dolara. Biće to najbogatiji ugovor u istoriji NBA lige", naveo je O'Konor.

Vjeruje da će u taj ugovor da bude dodata i klauzula o "zabrani trejda". U prevodu to bi značilo da Nagetsi ne mogu da ga trejduju ukoliko on sam ne bude prihvatio eventualni prelazak u taj klub.

Šta je Jokić rekao o ugovoru?

Vidi opis Nikola Jokić potpisuje najveći ugovor u istoriji NBA: Zahtijeva i posebnu klauzulu koju Denver mora da prihvati Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 8 / 8

Nikola Jokić je javno pričao o odluci da ne potpiše novi ugovor.

"Moja ideja i želja je da ostanem u Denveru zauvijek. Vjerovatno ću potpisati sledeće godine. Zbog toga je, striktno biznis. Moja želja je da do kraja života igram u Denveru, na njima je da li će da mi ponude ili neće", rekao je Jokić.