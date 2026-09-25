Ovo je pet najplaćenijih srpskih sportista: Novak Đoković pao na listi zbog "arapskih para"

Saznajte ko su najplaćeniji srpski sportisti. Novak Đoković pao na listi, a Nikola Jokić ubjedljivi lider sa zaradom od 62,3 miliona dolara.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Svake godine "obrće" se sve više novca u sportu, pa tako brojke koje su recimo važile prije samo deset godina - već sada djeluju kao "sića" za one najbolje na svijetu. Tako je po novoj "Forbsovoj" listi Kristijano Ronaldo ubjedljivo najplaćeniji sportista planete jer će zaraditi 300 miliona dolara u ovoj godini, od čega je skoro tri četvrtine samo od sponzorskih ugovora.

Vjerovatno se niko ne bi sjetio da je na drugom mjestu bokser Kanelo Alvarez (Meksiko) koji je zaradio 170 miliona dolara (od čega 160 samo od boksa), dok su u deset još i Leo Mesi (140), Lebron Džejms (138), Šohei Ohtani (bejzbol. 127), Stef Kari (125), Đon Ram (golf, 107), Karim Benzema (104), Kevin Durent (104) i još Luis Hamilton (100) - posljednji na listi čija se zarada mjeri devetocifrenim iznosom.

A gdje su srpski sportisti u ovoj priči? Na ovogodišnjoj listi samo je jedan koji dolazi iz Srbije - pošto je Novak Đoković nedavno napustio TOP50. Evo ko je pet najplaćenijih sportista iz Srbije, možda ćete se i iznenaditi.

Nikola Jokić - uskoro najplaćeniji u NBA

Najplaćeniji srpski sportista je Nikola Jokić - trostruki osvajač MVP priznanja i NBA šampion sa Denverom. Na zvaničnoj ovogodišnjoj Forbsovoj listi, Nikola Jokić zaradio je 62,3 miliona dolara - od čega je samo sedam od sponzorskih ugovora. Pošto sarađuje zapravo samo sa kineskom kompanijom "361", pretpostavlja se da je to novac koji godišnje dobija da promoviše njihove patike i opremu.

Prema podacima NBA lige, Jokić će zapravo u narednoj sezoni zaraditi 59 miliona dolara od ugovora u Denveru, ali pretpostavlja se da će idućeg ljeta potpisati novi ugovor - koji će ga učiniti najplaćenijim igračem NBA lige.

Ukoliko odbije igračku opciju za sezonu 2027/28, moći će da potpiše četvorogodišnji supermaks ugovor vrijedan 278 miliona dolara, koji bi ga vezao za Denver do 2031. godine. Druga mogućnost je da aktivira postojeću opciju, a zatim potpiše trogodišnji produžetak vrijedan 214 miliona dolara. Upravo bi ta druga varijanta donijela istorijski rekord, pošto bi Jokić postao prvi košarkaš u istoriji NBA lige sa prosječnom godišnjom platom većom od 70 miliona dolara.

I da potpiše, pak, postoje igrači iz NBA lige koji zarađuju daleko više od njega od sponzora - Džejms, Kari, Durent, Adetokunbo, Tejtum, Šej Gildžes-Aleksander, Entoni Edvards...

Sergej kao šeik

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Svi su čekali da Sergej Milinković-Savić potpiše za neki od najvećih svjetskih klubova, godinama se povezivao sa Real Madridom i Pari Sen Žermenom, međutim na kraju je otišao u Saudijsku Arabiju. Lacio je dobio ponudu koju ne može da odbije, a šta tek reći za SMS-a koji je u Al Hilalu obezbijedio nekoliko generacija svoje porodice.

Već četvrtu sezonu igra za Al Hilal u kome će za sezonu 2026/27 dobiti fiksno 30 miliona dolara, a uz sve bonuse to bi moglo da ode i na čitavih 37 miliona dolara. To ga, u ovom trenutku, čini jednim od najplaćenijih fudbalera svijeta.

Takođe, Sergej Milinković-Savić je sada i drugi najplaćeniji srpski sportista, pošto se umiješao umjesto Jokića i Novaka Đokovića.

Novak Đoković pao na listi

Već nekoliko godina Novaka Đokovića nema na "Forbsovoj" listi 50 najplaćenijih sportista svijeta, ali bez obzira na to što igra sve manje turnira - i dalje odlično zarađuje. Tako je Đoković u 2026. godini zaradio 30,2 miliona dolara, pa je među teniserima i teniserkama rangiran na šestom mjestu.

Od tenisa je zaradio samo 5,2 miliona dolara, ipak nije osvojio nijedan turnir, dok je van terena njegova zarada 25 miliona dolara. Sve je primamljiviji sponzorima i konačno "naplaćuje" svoje lik i djelo, što nije bio slučaj u ranijim fazama njegove karijere.

Recimo, 2016. godine, kada je bio šesti najplaćeniji sportista svijeta sa zaradom od 34 miliona dolara - čak 22 miliona dolara bilo je od turnira. Danas taj novac nije ni blizu onome što dobijaju najplaćeniji sportisti svijeta, tako da je posljednji na listi za 2026. godinu teniser Janik Siner - sa zaradom od 55 miliona.

Nikola Jović

Vidi opis Ovo je pet najplaćenijih srpskih sportista: Novak Đoković pao na listi zbog "arapskih para" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jared Lennon / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Justin Ford / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Julio Aguilar / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Na četvrtom mjestu najplaćenijih srpskih sportista je Nikola Jović koji je "istisnuo" Bogdana Bogdanovića, koji je od odlaska u NBA ligu redovno bio među onima sa većom zaradom. Kapitena "orlova" pak čeka manja zarada sada u Hjustonu, a lijep novac zaslužio je mladi Nikola Jović.

Potpisao je novi četvorogodišnji ugovor sa Majamijem i u narednoj sezoni zaradiće 16,2 miliona dolara. S obzirom na to da više nije "ruki" i da se radi o većem iznosu, od njega će se očekivati i da opravda taj novac - posebno zbog toga što se Hit pojačao.

Stigao je ovog ljeta i Janis Adetokunbo, tako da će Jović imati obavezu da unaprijedi svoje igre jer se priča o odlasku. Prošle sezone igrao je promjenljivo, mučile su ga povrede i nekonstantnost, tako da je u prosjeku imao 7,3 poena, 3,3 skoka i 2,2 asistencije. Ono što brine je procenat šuta od 36,6 odsto.

Dušan Vlahović

Vidi opis Ovo je pet najplaćenijih srpskih sportista: Novak Đoković pao na listi zbog "arapskih para" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Murat Sengul / AFP / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Na petom mjestu najplaćenijih srpskih sportista je fudbaler Dušan Vlahović. Iako je otišao iz Italije, odnosno ne igra više u nekoj od pet najboljih liga, Vlahović zarađuje veliki novac u Turskoj. Potpisao je za Bešiktaš i dočekan je poput sultana, a informacije govore da će dobijati ugovor od oko 9,1 miliona dolara godišnje (8 miliona evra), odnosno 27,4 miliona do 2029.

Takođe, s obzirom da stiže kao slobodan agent, Vlahović je potpisao "na ruke" bonus od 15 do 20 miliona dolara, odnosno to je oko 17 do 23 miliona dolara. Već je postigao šest golova, ali se povrijedio i zato ne igra za Srbiju.

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(MONDO)