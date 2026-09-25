Vlade Đurović je posebno nezadovoljan načinom igre Džonatana Motlija i to ne krije.

Izvor: Printscreen/Arena sport/MN Press

Poraz Crvene zvezde na startu sezone u Evroligi u Beogradskoj areni od Žalgirisa je iznenadio mnoge (83:77). Vlade Đurović je već javno kritikovao pojedince u crveno-bijelom dresu, a posebno se to odnosilo na Džonatana Motlija. Centra koji je za 14 minuta na parketu dao samo dva poena (1/5 za dva, 0/2 za tri), napravio pet ličnih, od čega četiri u napadu.

"Kada je Motli dolazio prvi sam rekao da je on mentalno bolji, nije bez talenta. Mentalno nigdje nije pomogao, jer je takav. Na utakmici jedan igrač profesionalac napravi četiri faula u napadu, to su četiri izgubljene lopte, ubrzani bonus. Dao je samo dva poena. Kada je Valančijunas na terenu, on je ulazio. Izundu je dao više poena, iako je niži. Mislim da bi ga bolje čuvao", rekao je Đurović.

Smatra iskusni stručnjak da Zvezda mora što prije da reaguje na tržištu i da dovede još jednog visokog igrača, spomenuo je i da je ekipi falio igrač poput Džoela Bolomboja.

"Navaro mora da promijeni svoj pristup"

Vidi opis Vlade Đurović žestoko kritikovao Džonatana Motlija: "Nije mentalno nedorastao za ovaj nivo, svuda je pravio incidente" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Kritikovao je Đurović i trenera crveno-bijelih Ibona Navara, tvrdi da mora da napravi promjene u pristupu i da veću minutažu da igračima poput Krisa Džounsa. Plejmejker je dao 15 poena za 19 minuta.

"Mora Navaro da promijeni svoj pristup, u ovom slučaju kod plejmejkera. Vejler-Bab je svuda bio pomoćni igrač, epizodista. Igra dobru odbranu, siguran igrač, to su epizodisti. Igrao je kao da je on protagonista, a Džouns epizodista, to ne može nikako da bude. I djeca koja su gledala znaju da je Džouns i bolji i skuplji igrač od njega. Ako nije skuplji, onda ja ne znam košarku. Prije bih stavljao Miljenovića nego njega. Moneke isto igra mnogo, mora malo da se presabere."

Savjetuje španskog stručnjaka i da malo više povjerenja pruži Ebuki Izunduu.

"Griješili su i drugi treneri sa Izunduom i Sferopoulos i Obradović. Igrao je manje od ostalih. Da je Motli bolji igrač, svaka čast, ali nije takav igrač kao što ljudi misle. Nije bez talenta, samo mentalno nije dorastao za ovaj rang takmičenja. Gdje god je bio Motli pravio je incidente. Htjeli su da ga otjeraju i iz Hapoela", zaključio je Đurović.

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(MONDO)