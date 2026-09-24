Srbi u glavnim ulogama u evroligaškim dramama: Micić promašio pobjedu, Petrušev odbranom riješio meč

Hapoel je izgubio od Bajerna u Sofiji, šut za pobjedu promašio je Vasa Micić. Dubai je srušio Real Madrid kod kuće poslije sjajnog poteza Filipa Petruševa u završnici.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Nova sezona Evrolige počela je sa dvije dramatične utakmice i dvije pobjede koje su upisali Dubai i Bajern Minhen. Oni su savladali Real Madrid (78:77) odnosno Hapoel Tel Aviv (86:84). Obje utakmice riješene su u samoj završnici.

Hapoel je igrao u Sofiji i u tom meču je početkom posljednje dionice imao čak 18 poena zaostatka (75:57). Njemački tim je igrao sjajno, a onda se uključio Vasa Micić, dao je važnu trojku, razigrao ekipu i uz Elajdžu Brajanta i Antonija Blejknija je donio prednost ekipi na 90 sekundi prije kraja (84:83).

Međutim, Johanes Vojtman je pogodio trojku, Hapoel je imao nekoliko prilika da riješi meč. Micić je uzeo loptu, prva ideja nije prošla, pa je iz druge šanse šutirao za tri, promašio je, ali su ostale dvije sekunde. Pokušao je da baci loptu iz auta na obruč, Tobijas Jensen je to predosjetio i zaustavio taj pokušaj, tako da je ekipa iz Minhena slavila - 86:84.

U ekipi Dimitrisa Itudisa najbolji su bili Den Oturu (20, 12sk) i Micić (14, 1/5 za tri, 3as, 2sk). U gostujućem timu su najbolji bili Andreas Obst (19) i Janis Timan (15, 7sk).

Slična drama viđena je i na drugoj utakmici gdje je Dubai savladao Madriđane - 78:77. Real je imao meč u svojim rukama, na tri minuta prije kraja je vodio sa šest razlike (77:71), ali do kraja meča nije dao nijedan poen. Okobo je vratio ekipu u meč, Kabengele je bio siguran sa penala, a onda je Mekinli Rajt dao trojku za pobjedu.

U toj završnici su loptu uzeli Teo Maledon, Andres Feliz i propisno su se ispromašivali. Pedro Martinez je to pokušao da riješi uvođenjem Fakunda Kampaca na 50 sekundi prije kraja, ali je i on promašio važan šut. Jedan od ključnih igrača za trijumf bio je Filip Petrušev koji je odigrao sjajnu odbranu na Felizu u posljednjem napadu.

Kada je lista strijelaca u pitanju, najbolji kod pobjednika bili su Bejkon (24, 5sk, 4as) i Rajt (12, 5sk), dok je Petrušev za 19 minuta imao tri poena i šest skokova. U Realu su se istakli Maledon i Luvavu Kabaro sa po 11 poena.