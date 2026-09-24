Evroliga uvela nova pravila: Nema više nesportskog faula

Evroliga uvela nova pravila za 2026/27: nesportski faul je ukinut, a uvedene su nove kategorije prekršaja. Saznajte sve detalje o promjenama.

Izvor: Luka Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Danas počinje nova sezona Evrolige u kojoj nas - bar na osnovu onoga što smo vidjeli ovog ljeta - očekuje nikad neizvjesnija borba za gornji dio tabele. I ove sezone imaćemo 20 učesnika i kako samo četiri tima mogu na fajnal-for posljednje sedmice maja - svaki detalj će biti važan.

I ove sezone Srbija će imati dva predstavnika - Crvenu zvezdu i Partizan - koji s novim timovima kreću u pohod na gornji dio tabele, znajući da je konkurencija žestoka. Lepo su se pojačali "vječiti" tokom ljeta, Zvezda je dovela i novog trenera Ibona Navara, Partizan je nastavio sa Đoanom Penjarojom kome je "osvježena" ekipa, ali naravno potrebno je vreme da se svi uklope i koliko su blizu vidjećemo već od ove sedmice.

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Crvena zvezda počinje sezonu u "Beogradskoj areni" večeras protiv Žalgirisa (20.00), dok će Partizan dan kasnije na istom mjestu odigrati svoj prvi meč protiv Olimpije iz Milana (petak, 20.45).

Ono što je važno da navijači znaju je da su uvedena neka nova pravila u Evroligu, koja će ih zbuniti navijače, počevši od toga što je ukinut nesportski faul i umjesto njega su uvedene dvije nove kategorije prekršaja po ugledu na NBA ligu, a najveće promjene se odnose na definiciju akcije šuta, kao i na tehničke greške.

Akcija šuta

Izvor: MN PRESS

Kod šuta iz skoka ili drugog šuta iz kretanja, akcija šuta sada počinje u trenutku kada igrač pokrene ramena i loptu naviše u pravcu koša, a igrač mora da se nalazi u prednjem polju kako bi se ta akcija računala kao šut. Prodor ka košu procjenjuje se odvojeno - akcija šuta kod prodora obično počinje između linije za tri poena i koša, kada igrač uzme loptu u kontrolu i nastavi pokret šuta sve do izbačaja.

Dodatna pojašnjenja: Nova pravila preciziraju i nekoliko specifičnih situacija. Kod takozvanog "rip-through" pokreta, odnosno kontakta pri bočnom pokretu, dosuđuje se isključivo lična greška na zemlji, a ne greška pri šutu. Kontakt sa šuterskom rukom u završnici pokreta dozvoljen je samo ako je minimalan i ako do njega dođe čisto nakon što je lopta napustila ruku. Kontakt sa bočnom stranom šake, ručnim zglobom, rukom ili tijelom i dalje se uvijek smatra greškom. Ako defanzivac uđe u prostor za doskok šutera i šuter prilikom doskoka stane na njegovo stopalo, biće dosuđena flagrantna greška, umjesto ranije nesportske greške.

Tehničke greške

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Tehničke greške sada su podijeljene u dve kategorije. "Kategorija 1" računa se za isključenje sa utakmice i obuhvata, između ostalog, nepoštovanje u komunikaciji, provociranje protivnika, ometanje protivnikovog pogleda i simuliranje prekršaja, po procjeni sudije.

"Kategorija 2" ne računa se za isključenje i obuhvata odugovlačenje igre, zadržavanje na obruču nakon zakucavanja i nedozvoljeno ometanje lopte pri posljednjem slobodnom bacanju.

Nesportska ukinuta, evo šta je mijenja

Nesportska greška zamijenjena sa dvije kategorije: Nesportska lična greška više ne postoji, već su uvedene dvije odvojene kategorije.

Disruptivna (ometajuća) greška odnosi se na kontakt kojim se prekida tok igre i protivnik dovodi u nepovoljan položaj, ali koji nije dovoljno ozbiljan da bi bio okarakterisan kao flagrantna greška. To, na primjer, uključuje faul kojim se zaustavlja kontranapad ili prekida sat u završnici četvrtine.

odnosi se na kontakt kojim se prekida tok igre i protivnik dovodi u nepovoljan položaj, ali koji nije dovoljno ozbiljan da bi bio okarakterisan kao flagrantna greška. To, na primjer, uključuje faul kojim se zaustavlja kontranapad ili prekida sat u završnici četvrtine. Flagrantna greška odnosi se na kontakt koji nije legitiman košarkaški potez ili je nepromišljen, nasilan ili opasan. Obje greške nose istu kaznu kao nekadašnja nesportska greška, ali se za isključenje sa utakmice računa samo flagrantna greška.

Isključenje igrača i trenera. Igrač će biti isključen nakon dvije tehničke greške Kategorije 1, dvije flagrantne greške ili jedne tehničke greške Kategorije 1 i jedne flagrantne greške. Glavni trener biće isključen nakon dvije lične tehničke greške Kategorije 1 ili nakon tri tehničke greške Kategorije 1 koje su povezane sa ponašanjem klupe, bez obzira na to da li su sve tri dodijeljene klupi ili je jedna pripisana treneru lično.

Šta je još novo u Evroligi?

Ovo nisu nova pravila za sezonu 2026/27, već pravila koja je Evroliga prilagodila svojim takmičenjima i koja se razlikuju od standardnih FIBA pravila. Ona se najčešće pominju u situacijama kada se osporava neka sudijska odluka:

Polukrug ispod koša : Ako se sekundarni defanzivac nalazi unutar polukruga ispred koša i ne pokušava da igra odbranu vertikalnim skokom, biće mu dosuđena greška u odbrani ako u njega izvan polukruga, tokom ljeta, udari napadač. Izuzetak postoji ako napadač u trenutku kontakta zapravo nije bio u vazduhu, ako je loptu uhvatio unutar polukruga ili ako je kontakt ostvario stopalom, koljenom ili laktom.

: Ako se sekundarni defanzivac nalazi unutar polukruga ispred koša i ne pokušava da igra odbranu vertikalnim skokom, biće mu dosuđena greška u odbrani ako u njega izvan polukruga, tokom ljeta, udari napadač. Izuzetak postoji ako napadač u trenutku kontakta zapravo nije bio u vazduhu, ako je loptu uhvatio unutar polukruga ili ako je kontakt ostvario stopalom, koljenom ili laktom. Čelendž trenera : Glavni treneri imaju pravo na dva čelendža po utakmici, ali gube jedan ako ga ne iskoriste u prvih 38 minuta. Čelendž može da se zatraži u bilo kom trenutku utakmice za sve situacije koje se nalaze na listi onih koje je dozvoljeno provjeravati putem sistema za usporeni snimak (Instant Replay System), uz jedan izuzetak - trener ne može da traži provjeru toga kom igraču je dosuđena lična greška. Sudije mogu same da provjere identitet igrača kojem je greška dosuđena kako bi ispravile eventualnu grešku u zapisniku, ali trener ne može da pokrene takvu provjeru.

: Glavni treneri imaju pravo na dva čelendža po utakmici, ali gube jedan ako ga ne iskoriste u prvih 38 minuta. Čelendž može da se zatraži u bilo kom trenutku utakmice za sve situacije koje se nalaze na listi onih koje je dozvoljeno provjeravati putem sistema za usporeni snimak (Instant Replay System), uz jedan izuzetak - trener ne može da traži provjeru toga kom igraču je dosuđena lična greška. Sudije mogu same da provjere identitet igrača kojem je greška dosuđena kako bi ispravile eventualnu grešku u zapisniku, ali trener ne može da pokrene takvu provjeru. Uplitanje klupe u kontranapad : Glavni trener će automatski biti isključen ako on ili bilo ko drugi ko se nalazi na spisku članova klupe uđe na teren i ometa protivnički kontranapad.

: Glavni trener će automatski biti isključen ako on ili bilo ko drugi ko se nalazi na spisku članova klupe uđe na teren i ometa protivnički kontranapad. Upozorenja za tehničku grešku : Sudije više neće prethodno upozoravati igrače ili članove timova prije nego što dosude tehničku grešku zbog neprimjerenog ponašanja ili simuliranja. Upozorenje i dalje ostaje mogućnost kada je u pitanju odugovlačenje igre.

: Sudije više neće prethodno upozoravati igrače ili članove timova prije nego što dosude tehničku grešku zbog neprimjerenog ponašanja ili simuliranja. Upozorenje i dalje ostaje mogućnost kada je u pitanju odugovlačenje igre. Tuča: Ako dođe do tuče, rezervni igrači, isključeni igrači i ostalo osoblje sa klupe ne smiju da uđu na teren. Oni neće automatski biti isključeni zbog pokušaja da pomognu u uspostavljanju reda, pod uslovom da se putem usporenog snimka potvrdi da nisu učestvovali u samoj tuči.

Ako dođe do tuče, rezervni igrači, isključeni igrači i ostalo osoblje sa klupe ne smiju da uđu na teren. Oni neće automatski biti isključeni zbog pokušaja da pomognu u uspostavljanju reda, pod uslovom da se putem usporenog snimka potvrdi da nisu učestvovali u samoj tuči. Potpisivanje zapisnika uz protest : Samo glavni trener može da potpiše zapisnik uz protest, a to mora da učini tokom prvog prekida igre nakon sporne odluke. Ako je glavni trener već isključen, tu odgovornost preuzima pomoćni trener.

: Samo glavni trener može da potpiše zapisnik uz protest, a to mora da učini tokom prvog prekida igre nakon sporne odluke. Ako je glavni trener već isključen, tu odgovornost preuzima pomoćni trener. Podbacivanje lopte: Utakmica i produžeci počinju podbacivanjem lopte na centru. Nakon toga, ekipa koja nije osvojila prvi posjed na početku utakmice izvodi loptu za početak druge i treće četvrtine, dok ekipa koja je osvojila prvi posjed izvodi loptu za početak četvrte četvrtine. Igračima je dozvoljeno da se kreću duž čeone linije prilikom izvođenja lopte. Podbacivanje između dvojice najbližih protivničkih igrača koristi se i u nekoliko specifičnih situacija, poput dvostrukog prekršaja prilikom slobodnih bacanja ili kada je poništena odluka o ometanju lopte pri šutu, a nijedna ekipa u trenutku dosuđivanja prekršaja nije imala kontrolu nad loptom.

Parovi 1. kola Evrolige