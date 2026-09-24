Povrijedio se Nikola Vasilj, Barbarez pozvao golmana Borca!

Mladen Jurkas priključuje se "zmajevima" pred put u Varšavu.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Veliki peh za "zmajeve" pred polazak u Vašavu da duel sa Poljacima.

Nikola Vasilj se povrijedio i Sergej Barbarez je bio prinuđen da izvrši jednu izmjenu. Selektor BIH umjesto Vasilja pozvao je golmana Borca Mladena Jurkasa i on će se priključiti „zmajevima“ pred polazak za Varšavu koji je planiran u 14 časova.

Barbarez na raspolaganju osim Jurkasa ima Martina Zlomislića i Salku Hamzića i biće zanimljivo vidjeti za koga će se odlučiti za sutrašnji duel protiv Poljske od 20.45 časov ana Nacionalnom stadionu u Varšavi.

Martin Zlomislić je dosad upisao tri nastupa za BIH, debitovao je u utakmici Lige nacija protiv Holandije u oktobru 2024. godine, a potom još nastupao na prijateljskim utakmicama protiv Malte i Sjeverne Makedonije.

Salko Hamzić je nakon igranja za omladinske selekcije Austirje promijenio sportsko državljanstvo i ovo mu je prvi poziv u selekciju BIH, a fudbaler Salcburga nije krio oduševljenje što je među "zmajevima".

Mlade Jurkas prošao je sve omladinske selekcije BIH,a bio je i dio seniorske reprezentacije BIH na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku. Golman Borca još nije debitovao, ali ne bi bilo iznenađenje da upravo protiv Poljske upiše svoj prvi nastup za seniorsku selekciju BIH.