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Odlaže se početak ABA lige: Cibona nije ni otputovala, haos sa sudijama

Odlaže se početak ABA lige: Cibona nije ni otputovala, haos sa sudijama

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Početak ABA lige se odlaže zbog problema sa sudijama, a Cibona nije otputovala na meč protiv Budućnosti.

Početak ABA lige se odlaže zbog problema sa sudijama Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

ABA liga se gotovo sigurno odlaže zbog problema sa sudijama. To je jasno poslije odluke Cibone da ne otputuje na "premijeru" protiv Budućnosti u Podgorici, a ranije se već najavljivalo da bi čitavo prvo kolo moglo da bude odloženo za kasnije, kada se stvore uslovi.

Inače, ABA liga oglasila saopštenjem u toku noći zbog "zloupotrebe imejl adrese košarkaških sudija". I prije toga je upravo bila problematična lista sudija za novu sezonu, zbog koje je nekoliko klubova, uključujući Crvenu zvezdu, izrazilo nezadovljstvo.

"Sinoć oko ponoći došlo je do obrta. Vođstvo lige odradilo je sastanak s trenerima da bi sat vremena nakon tog sastanka od novog komesara za suđenje Pereza došlo do novih sudijskih otkaza i da se prvo kolo odgađa", rekao je za "Večernji list" Igor Lukačkić iz Cibone, dok je sarajevska Bosna ipak odlučila da otputuje na meč sa Zadrom u subotu.

1. kolo ABA lige, grupa "A"

Budućnost - Cibona (petak, 18.00)
Cedevita Olimpija - Krka (subota, 17.00)
Borac - Crvena zvezda (subota, 18.30)
Slovan Bratislava - FMP (nedjelja, 17.00)
Igokea - Široki (nedjelja, 19.00)

1. kolo ABA lige, grupa "B"

Zadar - Bosna (petak, 18.30)
Derbi - Spartak (subota, 20.30)
Mega - Kluž (nedjelja, 12.00)
Dubai - Beč (nedjelja, 16.00)
Partizan - Ilirija (nedjelja, 21.00)

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Tagovi

ABA liga košarka KK Cibona

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