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Hitno saopštenje ABA lige poslije ponoći: Nezakonito korišteno ime lige, sudijama sugerisano da ne sude!

Hitno saopštenje ABA lige poslije ponoći: Nezakonito korišteno ime lige, sudijama sugerisano da ne sude!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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ABA liga oglasila se o situaciji sa sudijama zbog koje je moguće odlaganje početka sezone u regionalnom takmičenju.

aba pokrivalica Izvor: ABA liga/Igokea/Nenad Vuruna

Početak nove sezone ABA lige mogao bi da bude pomjeren zbog toga što se predstavnici regionalnog takmičenja i sudije i dalje nisu usaglasili oko uslova. Prvo kolo je, prema zvaničnom rasporedu, zakazano već za petak (25. septembar), ali je upitno da li će regionalno takmičenje startati prema planu.

U međuvremenu pet klubova – Crvena zvezda, Mega, Igokea, Krka i Zadar izdali su zajedničko saopštenje u kojem su odgovornost prebacili na Predsjedništvo ABA lige (Partizan, Budućnost i Cedevita Olimpija) i zatražili hitan sastanak svih 12 vlasnika ABA lige sa sudijama kako bi se riješio problem.

Nakon svega oglasila se i ABA liga hitnim saopštenjem objavljenim poslije ponoći u kojem se navodi da je nekoliko sudija odustalo od suđenja nakon što im je to sugerisano sa e-mail adrese u kojoj se nezakonito koristi ime regionalnog takmičenja i da sudije koje su koristili ovu mejl adresu nemaju ugovor sa ABA ligom niti mogu da koriste ime i oznake regionalnog takmičenja.

Saopštenje Predsjedništva ABA lige prenosimo u cijelosti:

"Povodom svih dešavanja u vezi sa određivanjem liste sudija i organizacijom suđenja za takmičenja u ABA ligi j.t.d. u sezoni 2026/27, koja bi potencijalno mogla da dovedu u pitanje planirani početak takmičenja, Predsjedništvo ABA lige j.t.d, u cilju objektivnog informisanja javnosti i potpune transparentnosti, želi da obavijesti javnost o svim relevantnim detaljima.

Prije svega, želimo da naglasimo da je u petak, 18.09.2026. godine, na radnom sastanku članova Društva jednoglasno donesena odluka da se raspiše konkurs za sve zainteresovane sudije koje žele da se nađu na listi kandidata za delegiranje.

Na konkurs se prijavilo 50 sudija, na osnovu čega je predsjednik Sudijske komisije Migel Anhel Perez u sredu, 23.09.2026. godine, sačinio listu od 20 arbitara i dostavio je članovima Društva na usvajanje.

Međutim, istog dana, samo nekoliko sati kasnije, nekoliko sudija odustalo je od potencijalnog suđenja utakmica AdmiralBet ABA lige, nakon što su sa mejl adrese [email protected] dobili poruke kojima su pozvani da ne prihvate angažman u ABA ligi j.t.d.

Tom prilikom je nezakonito korišćena mejl adresa koja u svom nazivu sadrži zaštićeno ime i intelektualnu svojinu ABA lige j.t.d., iako je punomoćnik 63 arbitara još 18.09.2026. godine izričito obavešten i od njega zatraženo da se odmah prestane sa korišćenjem navedene mejl adrese.

Posebno želimo da istaknemo da sudije koje su se obraćale sa pomenute mejl adrese nisu ni u kakvom ugovornom odnosu sa ABA ligom j.t.d. na osnovu kojeg bi se mogle predstavljati kao sudije ABA lige ili koristiti ime i oznake ABA lige u svojoj komunikaciji.

S obzirom na to da je ovim činom zloupotrebe potencijalno doveden u pitanje planirani početak takmičenja u AdmiralBet ABA ligi, Predsjedništvo ABA lige j.t.d. predložiće članovima Društva hitno preduzimanje svih potrebnih pravnih radnji radi zaštite intelektualne svojine, ugleda i interesa ABA lige j.t.d, kao i ostvarivanja prava na naknadu svake eventualne štete koju ABA liga j.t.d. može pretrpeti usljed navedenih događaja“, stoji u saopštenju Predsjedništva ABA lige.

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