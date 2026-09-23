Milan pomogao Junajtedu: Zaposlili Amorima i uštedjeli milione "đavolima"!

Junajted izbjegao plaćanje kompletnog ugovra portugalskom stručnjaku.

Izvor: Darren Staples / AFP / Profimedia

Mančester junajted objavio ej finansijski izvještaj prema kojem su prihodi kluba 677,6 miliona funti, a operativnu dobit 22,6 miliona, međutim, ukupni dug „đavola“ je i dalje veći od jedne milijarde funti.

U izvještaju se navode svi detalji o poslovanju, između ostalih i o platama zaposlenih koje na godišnjem nivou iznose 302 miliona funti, odnosno 11.3 miliona funta manje nego prethodne godine. To je posljedica otpuštanja radnika, jer je Junajted u dva talasa otpustio oko 450 radnika.

Naveden je i zanimljiv podatak obivšem treneru Rubenu Amorimu, koji je otpušten u januaru, poslije 14 mjesevi provedenih na Old Trafordu. Portugalski stručnjak i njegov stručni štab imali su ugovor do juna 2027 godine i „đavoli“ su trebali da im isplate 16,7 miliona funti.

Mančester junajted je, međutim, Amorimu i njegovim pomoćnicima isplatio „samo“ 8,2 miliona funti, a ostatak mu je "uštedio" Milan.

Italijanski klub u međuvremenu je zaposlio Portugalca, pa Junajted nije više imao obavez da mu isplati 8,5 miliona funti.

Amorim je u međuvremenu dobro krenuo na klupi „rosonera“ i trenutno je neporažen. Na pet utakmica Serije A upisao je tri pobjede i dva remija, a tome dodao i pobjedu u Ligi Evrope.