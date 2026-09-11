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Veljko Simić vidio Old Traford: Bila je ovo duga noć za Sabah protiv Mančester junajteda

Veljko Simić vidio Old Traford: Bila je ovo duga noć za Sabah protiv Mančester junajteda

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Azerbejdžanski Sabah na debiju u Ligi šampiona ubjedljivo izgubio od Mančester junajteda

Veljko Simić Izvor: Ryan Crockett / DeFodi Images / Profimedia

Azerbejdžanski klub Sabah, najljepša priča kvalifikacija za Ligu šampiona, doživio je ubjedljiv poraz na gostovanju Mančester junajtedu u 1. kolu - 0:4. Srpski internacionalac Veljko Simić (31) herojski je uveo svoj tim u elitu, ali na "Teatru snova" nije imao šansu sa svojim saigračima. Engleski velikan je pobijedio golovima Mateuša Kunje, Bruna Fernandeša i Benjamina Šeška, za ubjedljivih 3:0 do poluvremena, a onda je u drugom dijelu meča Lisandro Martinez pogodio i za konačnih i ubjedljivih 4:0.

Pamtiće Azerbejdžanci ovaj meč po više turističkoj nego takmičarskoj posjeti Mančesteru, a u nastavku takmičenja čekaju ga i gostovanja Arsenalu, Viljarealu i Vikingu, kao i mečevi kod kuće protiv Barselone, Borusije Dortmund, Slavije iz Praga i Napolija, protiv kojeg je Simić igrao i kada je u dresu Zvezde debitovao u Ligi šampiona u sezoni 2018/19.

Pogledajte kako je izgledao meč Mančester junajted - Sabah:

Mančester junajted Sabah 4:0 Liga šampiona
Izvor: YouTube/TV Arena sport

U drugim utakmicama ove večeri ubjedljiv je bio i debitant Komo protiv RB Lajpciga (4:1), u utakmici koju je obilježio i jako lijep gol srpskog talenta Andrije Maksimovića u Italiji.

Rezultati mečeva Lige šampiona odigranih u četvrtak:

  • Fenerbahče - Roma 1:1 (0:1)
  • PSV - Šahtjor 1:1 (0:1)
  • Bajern - Bode Glimt 5:0 (0:0)
  • Komo - RB Lajpcig 4:1 (2:0)
  • Mančester junajted - Sabah 4:0 (3:0)
  • Slavija Prag - Lans 2:3 (0:0)

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Tagovi

Liga šampiona Sabah Mančester junajted Veljko Simić

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