Veljko Simić vidio Old Traford: Bila je ovo duga noć za Sabah protiv Mančester junajteda

Azerbejdžanski Sabah na debiju u Ligi šampiona ubjedljivo izgubio od Mančester junajteda

Izvor: Ryan Crockett / DeFodi Images / Profimedia

Azerbejdžanski klub Sabah, najljepša priča kvalifikacija za Ligu šampiona, doživio je ubjedljiv poraz na gostovanju Mančester junajtedu u 1. kolu - 0:4. Srpski internacionalac Veljko Simić (31) herojski je uveo svoj tim u elitu, ali na "Teatru snova" nije imao šansu sa svojim saigračima. Engleski velikan je pobijedio golovima Mateuša Kunje, Bruna Fernandeša i Benjamina Šeška, za ubjedljivih 3:0 do poluvremena, a onda je u drugom dijelu meča Lisandro Martinez pogodio i za konačnih i ubjedljivih 4:0.

Pamtiće Azerbejdžanci ovaj meč po više turističkoj nego takmičarskoj posjeti Mančesteru, a u nastavku takmičenja čekaju ga i gostovanja Arsenalu, Viljarealu i Vikingu, kao i mečevi kod kuće protiv Barselone, Borusije Dortmund, Slavije iz Praga i Napolija, protiv kojeg je Simić igrao i kada je u dresu Zvezde debitovao u Ligi šampiona u sezoni 2018/19.

Pogledajte kako je izgledao meč Mančester junajted - Sabah:

Mančester junajted Sabah 4:0 Liga šampiona Izvor: YouTube/TV Arena sport

U drugim utakmicama ove večeri ubjedljiv je bio i debitant Komo protiv RB Lajpciga (4:1), u utakmici koju je obilježio i jako lijep gol srpskog talenta Andrije Maksimovića u Italiji.

Rezultati mečeva Lige šampiona odigranih u četvrtak: